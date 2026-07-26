تمسّك حوثي بالتصعيد غداة «ضربة الحديدة»

تمسكت الجماعة الحوثية بالتصعيد العسكري وأعلنت استهداف مواقع سعودية غداة تلقي الجماعة ضربة وصفها تحالف دعم الشرعية في اليمن بـ«الحازمة والموجعة» لمواقع مرتبطة بالتهديد الذي تتعرض له السفن في البحر الأحمر.

وأعلن المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي مساء الجمعة، أن القوات ركزت على أهداف عسكرية مشروعة، مشدداً على أن التحالف وضع في مقدمة أولوياته الحفاظ على مقدرات الشعب اليمني.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان هيئة النقل السعودية تعرض أكثر من سفينة لهجمات حوثية لم تصب أي منها بأضرار كبيرة.

وقالت الحكومة اليمنية إن الرد العسكري للتحالف جاء ضمن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وحماية الملاحة الدولية وأمن الممرات البحرية، وردع الأنشطة الإجرامية التي تستهدف السفن المدنية.

في الأثناء، نقلت مصادر يمنية أن غارات جوية استهدفت مواقع للجماعة الحوثية في محافظتي مأرب والجوف أمس (السبت)، بالتزامن مع تحركات عسكرية واجتماعات للقيادة العسكرية ركزت على رفع الجاهزية القتالية، وتعزيز التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية.