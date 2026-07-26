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العالم العربي المشرق العربي

أزمة «حزب الله» المالية تطيح تعويضات الحرب

المسوحات اقتصرت على الدولة اللبنانية

سكان من الضاحية الجنوبية لبيروت يعبرون قرب مبانٍ مدمرة بغارات إسرائيلية (رويترز)
سكان من الضاحية الجنوبية لبيروت يعبرون قرب مبانٍ مدمرة بغارات إسرائيلية (رويترز)
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أزمة «حزب الله» المالية تطيح تعويضات الحرب

سكان من الضاحية الجنوبية لبيروت يعبرون قرب مبانٍ مدمرة بغارات إسرائيلية (رويترز)
سكان من الضاحية الجنوبية لبيروت يعبرون قرب مبانٍ مدمرة بغارات إسرائيلية (رويترز)

أطاحت الأزمة المالية التي يعاني منها «حزب الله»، تعويضات أضرار الحرب التي اندلعت في لبنان إثر دخول الحزب في حرب إسناد إيران في مطلع مارس (اذار) الماضي، حيث ينتظر آلاف المتضررين أي إعلان رسمي يحدد موعد بدء التعويضات أو آلية تنفيذها.

وتشير مصادر من الضاحية الجنوبية لبيروت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «آلية التعويض لا تزال قيد الدرس داخل الجهات المختصة في الحزب، حيث تُراجع الملفات وتُستكمل عمليات التدقيق من دون اتخاذ قرار بإطلاق عملية الدفع».

وفيما تتحدث مصادر مطلعة عن استمرار المراجعات داخل بيئة «حزب الله»، الذي لم يبادر حتى إلى مسح الأضرار، اقتصرت المسوحات الميدانية على الدولة اللبنانية.

وقال رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، إن أعمال مسح الأضرار بدأت فور تثبيت وقف إطلاق النار في المناطق غير المحتلة، إلا أن التعويضات لم تبدأ بعد بسبب عدم توافر التمويل.

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