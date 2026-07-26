هل يعوّض سامرفيل مسيرة نيمار المحبطة مع الهلال؟

أحدثت صفقة انضمام الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل إلى نادي الهلال، أصداء قوية، ليس على صعيد الشارع الرياضي السعودي فحسب، بل أيضاً على الصعيد العالمي، وذلك نظراً للموهبة المذهلة التي يتمتع بها اللاعب في هذا المركز على وجه التحديد.

ويتطلع سامرفيل الجناح لتحقيق بداية ناجحة مع النادي السعودي، لافتاً إلى أن مثله الأعلى هو البرازيلي نيمار، نجم الفريق السابق.

ولم يحظ نيمار بتجربة ناجحة مع الهلال حيث عطلت الإصابات مسيرته، وشارك فقط في 7 مباريات سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع 3 أهداف.

وانضم سامرفيل إلى الهلال قادماً من وست هام يونايتد الإنجليزي في صفقة قدرتها تقارير إعلامية بنحو 65 مليون يورو.

وقال سامرفيل في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: «طموحاتي هي مثل الجميع، أن أكون بطلاً للدوري، وأفوز بدوري الأبطال أيضاً، وأي بطولة كأس يمكن الفوز بها».

وتابع: «بالنسبة لي على المستوى الفردي أتمنى أن أساعد الفريق من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، وأن يكون هناك الكثير من الذكريات الجميلة، لكي يأتي المشجعون من أجلنا في المدرجات».

وأضاف سامرفيل: «الأمور جاءت بشكل سريع، إذا رغب نادٍ مثل الهلال في التعاقد معك فعليك أن تفكر في كل شيء».

وتابع: «إنه شرف كبير لي أن أحظى بهذه الثقة، فكرت في الأمر وأنا شخص عاطفي، واتخذت القرار، وها قد أتيت».

وقال أيضاً: «أنا سعيد بالتوقيع مع الهلال، أكبر نادٍ في الدوري السعودي، وهي أول تجربة لي خارج أوروبا، عندما ذهبت للدوري الإنجليزي الممتاز، كان عمري 18 عاماً، وكان الأمر مخيفاً نوعاً ما أن أذهب إلى بلد آخر، لكن أعتقد أن هذا جعلني ناضجاً، وأنمو في كرة القدم وخارج الملعب أيضاً».

وتابع: «المشاركة في كأس العالم حلم لجميع اللاعبين، وأن أكون أساسياً فهذا أمر سعيد بالنسبة لي، كما أنني سجلت هدفين وصنعت مثلهما».

وقال سامرفيل: «عندما نشأت كان مثلي الأعلى نيمار، لذلك كان الانتقال لأي ناد جديد هو تحد جديد بالنسبة لي... وأنا متحمس لرؤية ثقافة الرياض، وأعرف أن الهلال يمتلك مشجعين في جميع أنحاء العالم».

وختم قائلاً إنه شاهد ما قدمه الهلال في بطولة كأس العالم للأندية، العام الماضي، وأداءه أمام أندية عالمية، ما جعله متفاجئاً ومتحمساً لهذا الفريق.

وكان الهلال أعلن تعاقده مع اللاعب الهولندي، قادماً من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، بعقد مدته 4 أعوام.

وجرت مراسم التوقيع في معسكر الفريق المقام حالياً بالنمسا، فيما بثّ حساب النادي الفيديو التشويقي للصفقة تحت عنوان «كل الطرق تؤدي إلى الهلال».

ويعدّ سامرفيل، البالغ من العمر 24 عاماً، أحد أبرز المواهب الهجومية التي خرجت من أكاديميات الكرة الهولندية خلال الأعوام الأخيرة، بعدما شقّ طريقه من ملاعب الفئات السنية في روتردام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وعرف بمهاراته في المراوغة وسرعته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في المواجهات الفردية، حيث بدأ مسيرته الكروية في نادي حي نورديركوارتير، قبل أن ينضم في سن مبكرة إلى أكاديمية فينورد الشهيرة، حيث أمضى سنوات تكوينه، واكتسب أسلوب اللعب الهجومي الذي ميّزه لاحقاً.

وللحصول على دقائق لعب في سنّ مبكرة، خرج سامرفيل على سبيل الإعارة إلى نادي دوردريخت في دوري الدرجة الثانية الهولندي خلال موسم 2018 - 2019، قبل أن يخوض تجربة أخرى مع نادي أدو دين هاغ في الدوري الهولندي الممتاز خلال الموسم التالي، وهي المرحلة التي منحته خبرة الاحتكاك بالمستوى الاحترافي.

وفي صيف عام 2020، انتقل إلى ليدز يونايتد الإنجليزي، حيث بدأ مع فريق تحت 23 عاماً قبل أن يفرض نفسه تدريجياً في الفريق الأول، ومع مرور الوقت، تحول إلى أحد أهم عناصر الفريق، خاصة خلال موسم 2023 - 2024 في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب»، عندما قدّم أفضل مواسمه على الإطلاق بتسجيله 21 هدفاً وصناعته 10 أهداف أخرى، ليقود ليدز إلى نهائي ملحق الصعود، وينال جائزة أفضل لاعب في دوري البطولة الإنجليزية، إضافة إلى اختياره ضمن فريق الموسم.

وخلال فترة وجوده مع ليدز، لفت سامرفيل الأنظار بفضل قدرته على اللعب في الجناحين الأيمن والأيسر، وتميزه بالانطلاقات السريعة والمراوغات المباشرة والجرأة في مواجهة المدافعين، كما سجل أهدافاً حاسمة، أبرزها هدف الفوز التاريخي على ليفربول في ملعب «أنفيلد» ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهو الهدف الذي أنهى سلسلة طويلة من عدم انتصار ليدز على ملعب ليفربول.

وأثمرت مستوياته المميزة عن انتقاله إلى وست هام يونايتد في أغسطس (آب) 2024 بعقد يمتد لـ5 أعوام، في صفقة تجاوزت قيمتها 25 مليون جنيه إسترليني، وسجل أول أهدافه بقميص النادي اللندني أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، قبل أن يتعرض لإصابة في العضلة الخلفية أنهت موسمه الأول مبكراً.

على الصعيد الدولي، مثَّل سامرفيل جميع الفئات السنية للمنتخب الهولندي، وكان أحد أفراد المنتخب الذي توّج ببطولة أوروبا تحت 17 عاماً عام 2018، وبعد أعوام من التألق مع الأندية، حصل على فرصة تمثيل المنتخب الأول، آخرها كانت المشاركة في كأس العالم الأخيرة، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الدولية.