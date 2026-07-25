مصادر لـ«الشرق الأوسط»: حجازي يدشن مسيرته الإدارية من بوابة نيوم

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أنَّ إدارة نادي نيوم تتجه للاستفادة من خبرات أحمد حجازي خارج المستطيل الأخضر، من خلال منحه منصباً ضمن الطاقم الإداري للنادي خلال الأيام المقبلة، في خطوة تعكس ثقة الإدارة في قدراته القيادية وخبراته المتراكمة داخل كرة القدم.

وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية نيوم الرامية إلى استقطاب الكفاءات الفنية والإدارية القادرة على الإسهام في بناء منظومة احترافية، تواكب طموحات النادي خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد وجوده في الدوري السعودي للمحترفين، وفي نادي نيوم للسنة الثانية.

ويُعدُّ حجازي أحد أبرز المدافعين في الكرة المصرية خلال العقد الأخير، إذ خاض تجارب احترافية ناجحة في أوروبا والسعودية، كما كان ركيزةً أساسيةً في صفوف المنتخب المصري في كثير من الاستحقاقات القارية والدولية، قبل أن يختار إنهاء مسيرته والانتقال إلى مرحلة جديدة في المجال الإداري.

ومن المنتظر أن يعلن نادي نيوم خلال الأيام المقبلة التفاصيل الرسمية المتعلقة بالمنصب الذي سيتولاه حجازي، في إطار إعادة هيكلة العمل الإداري والفني استعداداً للموسم الجديد.

وأعلن حجازي اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، واضعاً حداً لمسيرة حافلة امتدت لسنوات طويلة، شهدت تألقه مع عدد من الأندية والمنتخب المصري، قبل أن يختتم مشواره لاعباً بقميص نادي نيوم.

وانطلقت مسيرة حجازي الاحترافية من الإسماعيلي المصري، حيث بزغ نجمه بوصفه أحد أبرز المدافعين الواعدين في الكرة المصرية، قبل أن يخوض تجربةً احترافيةً مبكرةً في الدوري الإيطالي عبر فيورنتينا، ثم بيروجيا، ليكتسب خبرات كبيرة في الملاعب الأوروبية.

وعاد المدافع المصري إلى بلاده لتمثيل الأهلي، الذي شهد معه مرحلةً استثنائيةً تُوِّج خلالها بألقاب محلية وقارية عدة، وأسهم في ترسيخ مكانته بوصفه أحد أفضل المدافعين في القارة الأفريقية.

وفي عام 2017، انتقل إلى الدوري الإنجليزي عبر وست بروميتش ألبيون، حيث قدَّم مستويات مميزة في «البريميرليغ»، وأصبح من العناصر الأساسية في الفريق، قبل أن تبدأ محطته الأبرز في الكرة السعودية.

وانضم حجازي إلى الاتحاد، ليقود دفاع «العميد» في واحدة من أنجح الفترات الحديثة للنادي، وأسهم في تحقيق لقب دوري روشن السعودي، وكأس السوبر السعودي، بفضل شخصيته القيادية وثبات مستواه.

وكانت محطته الأخيرة مع نادي نيوم، حيث اختتم مسيرته لاعباً أسهم مع الفريق في الصعود للدوري السعودي للمحترفين في موسمه الأول وتحقيقه بطولة «دوري يلو»، وفي الموسم الثاني أسهم في احتلال الفريق المركز الثامن في سلّم الدوري الممتاز.