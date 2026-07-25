إصابة حامد الغامدي تعكر أجواء معسكر الاتحاد

تلقى فريق الاتحاد ضربة موجعة في خضم تحضيراته للموسم الجديد، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية تعرُّض لاعبه حامد الغامدي لقطع الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وأشارت الفحوصات التي خضع لها اللاعب في أحد مستشفيات ماربيا الإسبانية حيث يقيم الفريق معسكره الخارجي، إلى وجود تلك الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الودية أمام أورلاندو الجنوب أفريقي، والتي غادر على إثرها المباراة.

ويعمل الجهاز الطبي بالنادي على استكمال الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الجراحية للاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل أن يبدأ برنامجه العلاجي والتأهيلي.