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الرياضة رياضة عالمية

فيورنتينا يستهدف ضم جواو ماريو من يوفنتوس

المدافع الأيمن ليوفنتوس جواو ماريو على رادار الفيولا (رويترز)
المدافع الأيمن ليوفنتوس جواو ماريو على رادار الفيولا (رويترز)
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فيورنتينا يستهدف ضم جواو ماريو من يوفنتوس

المدافع الأيمن ليوفنتوس جواو ماريو على رادار الفيولا (رويترز)
المدافع الأيمن ليوفنتوس جواو ماريو على رادار الفيولا (رويترز)

أكدت تقارير صحافية، السبت، أن نادي فيورنتينا قدم عرضاً رسمياً لضم المدافع الأيمن لنادي يوفنتوس، جواو ماريو، الذي من غير المتوقع أن يكون جزءاً من خطط لوتشيانو سباليتي استعداداً لموسم 2026 - 2027.

وبحسب صحيفة «فوتبول إيطاليا»، قدم نادي فيورنتينا عرضاً ليوفنتوس يتضمن استعارة اللاعب لموسم واحد مع خيار الشراء مقابل رسوم تتراوح بين 8 و9 ملايين يورو.

ومن المتوقع أن تتم هذه الصفقة سريعاً، ومن المرجح أن تُحسم خلال الأسبوع المقبل.

وانضم جواو ماريو إلى يوفنتوس قادماً من بورتو في صفقة بلغت قيمتها 12.6 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه لم يشارك إلا في 10 مباريات في الدوري الإيطالي مع «البيانكونيري» قبل إعارته إلى بولونيا في صفقة شهدت انتقال إميل هولم في الاتجاه المعاكس.

ولم يقرر أي من يوفنتوس أو بولونيا تفعيل بند الشراء في أي من صفقتي الإعارة؛ ما أدى إلى عودة جواو ماريو إلى تورينو استعداداً للموسم الجديد.

قد يصبح الظهير البرتغالي سادس صفقات فيورنتينا الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد ضمهم رادو دراغوسين، وفييري، وأليكس خيمينيز، وكريست إيناو أولاي، وآرثر عطا.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي يوفنتوس إيطاليا

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