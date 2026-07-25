بايرن ميونيخ يخسر وديّته الأولى أمام فريق مغمور

خسر فريق بايرن ميونيخ، بطل ثنائية الدوري والكأس في ألمانيا، مباراته الودية الأولى التحضيرية للموسم الجديد أمام فريق فيهين فيسبادن المنافس في دوري الدرجة الثالثة 1 - 2 السبت بمناسبة احتفال فيسبادن بمرور مائة عام على تأسيسه.

وغاب عن صفوف الفريق البافاري العديد من نجومه الأساسيين الذين شاركوا مؤخراً في بطولة كأس العالم.

وسجل ثنائية أصحاب الأرض كل من إبراهيم عتيق الله ولوكاس شلايمر، بينما أحرز توم بيشوف هدف التعادل المؤقت لبايرن ميونيخ من ركلة جزاء.

واعتمد البلجيكي فينسن كومباني مدرب بايرن في تشكيلته على العديد من اللاعبين الشباب إلى جانب ساشا بوي وجواو بالينيا اللذين عادا من فترتي إعارة ومن المتوقع رحيلهما عن النادي، في حين ينتظر أن يلتحق اللاعبون الدوليون الذين شاركوا في المونديال، وفي مقدمتهم القائد الإنجليزي هاري كين والفرنسي ميكايل أوليسيه وجوشوا كيميش، بالتدريبات التحضيرية في وقت لاحق.

ومن المقرر أن يبدأ بايرن ميونيخ معسكراً تدريبياً في مقاطعة بافاريا يوم الاثنين المقبل، كما يقوم برحلة إلى آسيا، قبل خوض غمار الموسم الجديد بمواجهة بوروسيا دورتموند وصيف البوندسليغا في مباراة كأس السوبر الألماني في 22 أغسطس (آب) المقبل.