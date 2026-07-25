عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

غيمارايش قد يغادر نيوكاسل يونايتد

البرازيلي برونو غيمارايش على رادار آرسنال (أ.ف.ب)
البرازيلي برونو غيمارايش على رادار آرسنال (أ.ف.ب)
TT
TT

غيمارايش قد يغادر نيوكاسل يونايتد

البرازيلي برونو غيمارايش على رادار آرسنال (أ.ف.ب)
البرازيلي برونو غيمارايش على رادار آرسنال (أ.ف.ب)

أقرّ مدرب نيوكاسل يونايتد إيدي هاو، السبت، بأنه لا يعلم ما إذا كان البرازيلي برونو غيمارايش سيبقى مع النادي، في ظل اهتمام آرسنال بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم بضمه.

وتفيد تقارير بأن لاعب الوسط البرازيلي بات محل عرض بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني (93 مليون دولار) من آرسنال.

ويقضي غيمارايش حالياً عطلته بعد خروج البرازيل من الدور ثمن النهائي لكأس العالم أمام النرويج في وقت سابق من يوليو (تموز).

ومن المقرر أن يعود اللاعب البالغ 28 عاماً إلى نيوكاسل، الجمعة المقبل، قبيل بدء المعسكر الإعدادي للفريق في إسبانيا.

لكن الاهتمام المحتمل من آرسنال بضم غيمارايش يشكّل صداعاً لهاو الذي خسر السويدي ألكسندر إيزاك لصالح ليفربول بعد مسلسل طويل من التكهنات حول انتقاله العام الماضي.

وقال هاو عقب تعادل نيوكاسل مع غيتسهيد في مباراة ودية تحضيرية للموسم: «نحن لا نريد خسارة أفضل لاعبينا. لقد تحدثت معه (غيمارايش) كما أفعل عادة. برونو شخص رائع بكل معنى الكلمة. أجرينا محادثات جيدة جداً قبل كأس العالم وأثناءها وبعدها».

أضاف: «لا أعرف ما الذي سيحدث بشأن مستقبل برونو. هذا أمر يخص آخرين للتكهن به، كما أن هناك محادثات لست جزءاً منها».

وكان إيزاك قد امتنع فعلياً عن المشاركة في استعدادات نيوكاسل للموسم الماضي قبل 12 شهراً، في محاولة للضغط من أجل إتمام انتقاله إلى أنفيلد.

ويهتم آرسنال بالتعاقد مع غيمارايش بعدما قرر عدم مجاراة عرض تشيلسي القياسي على المستوى البريطاني والبالغ 117 مليون جنيه إسترليني (155 مليون دولار) لضم الدولي مورغان روجرز.

لكن هاو لا يزال يأمل أن يختار قائد نيوكاسل البقاء في ملعب سانت جيمس بارك.

قال: «لا يوجد ما يشير إلى أن برونو لن يعود للتدريب معنا. يجب النظر إلى الأمر بحد ذاته. برونو هو قائد نادينا. كان لاعباً استثنائياً وشخصاً رائعاً طوال الفترة التي عملنا فيها معاً».

تابع: «أتحدث باسم الجميع في النادي. نحن نحبه كثيراً بالتأكيد، وطبعاً الجميع يريد بقاءه».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي آرسنال بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

سان جيرمان يستفسر عن ضم رودري نجم مان سيتي

رياضة عالمية رودري نجم وسط مانشستر سيتي قائد منتخب إسبانيا (رويترز)

سان جيرمان يستفسر عن ضم رودري نجم مان سيتي

استفسر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن إمكانية ضم رودري نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية الفرنسي ميكايل أوليسيه لاعب بايرن ميونيخ ليس للبيع (د.ب.أ)
رياضة عالمية

مدير بايرن ميونيخ: لا نية للاستغناء عن أوليسيه هذا الصيف

أغلق نادي بايرن ميونيخ بطل الثنائية المحلية في ألمانيا الباب أمام إمكانية بيع نجمه الفرنسي ميكايل أوليسيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
رياضة عربية أحمد حجازي المدافع السابق لمنتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
رياضة عربية

المصري أحمد حجازي لاعب الاتحاد ونيوم السابق يعلن اعتزاله

أعلن أحمد حجازي المدافع السابق لمنتخب مصر لكرة القدم السبت اعتزاله بعد مسيرة شملت اللعب لعدة أندية في مصر وخارجها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عالمية المصرية ميار شريف (يميناً) تصافح الألمانية تامارا كورباتش بعد مباراتهما بهامبورغ (رويترز)
رياضة عالمية

«دورة هامبورغ»: المصرية ميار شريف تنسحب... والألمانية كورباتش إلى النهائي

تأهلت الألمانية تامارا كورباتش إلى المباراة النهائية من بطولة هامبورغ للتنس، وذلك بعد انسحاب المصرية ميار شريف من مواجهتهما في قبل النهائي.

«الشرق الأوسط» (هامبورغ)
رياضة عربية هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري (نادي الزمالك)
رياضة عربية

هشام نصر: الزمالك لم يُجامَل في الرخصة الأفريقية

أكد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري، أن النادي نجح في الحصول على الرخصة الأفريقية بعد استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)