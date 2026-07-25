غيمارايش قد يغادر نيوكاسل يونايتد

أقرّ مدرب نيوكاسل يونايتد إيدي هاو، السبت، بأنه لا يعلم ما إذا كان البرازيلي برونو غيمارايش سيبقى مع النادي، في ظل اهتمام آرسنال بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم بضمه.

وتفيد تقارير بأن لاعب الوسط البرازيلي بات محل عرض بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني (93 مليون دولار) من آرسنال.

ويقضي غيمارايش حالياً عطلته بعد خروج البرازيل من الدور ثمن النهائي لكأس العالم أمام النرويج في وقت سابق من يوليو (تموز).

ومن المقرر أن يعود اللاعب البالغ 28 عاماً إلى نيوكاسل، الجمعة المقبل، قبيل بدء المعسكر الإعدادي للفريق في إسبانيا.

لكن الاهتمام المحتمل من آرسنال بضم غيمارايش يشكّل صداعاً لهاو الذي خسر السويدي ألكسندر إيزاك لصالح ليفربول بعد مسلسل طويل من التكهنات حول انتقاله العام الماضي.

وقال هاو عقب تعادل نيوكاسل مع غيتسهيد في مباراة ودية تحضيرية للموسم: «نحن لا نريد خسارة أفضل لاعبينا. لقد تحدثت معه (غيمارايش) كما أفعل عادة. برونو شخص رائع بكل معنى الكلمة. أجرينا محادثات جيدة جداً قبل كأس العالم وأثناءها وبعدها».

أضاف: «لا أعرف ما الذي سيحدث بشأن مستقبل برونو. هذا أمر يخص آخرين للتكهن به، كما أن هناك محادثات لست جزءاً منها».

وكان إيزاك قد امتنع فعلياً عن المشاركة في استعدادات نيوكاسل للموسم الماضي قبل 12 شهراً، في محاولة للضغط من أجل إتمام انتقاله إلى أنفيلد.

ويهتم آرسنال بالتعاقد مع غيمارايش بعدما قرر عدم مجاراة عرض تشيلسي القياسي على المستوى البريطاني والبالغ 117 مليون جنيه إسترليني (155 مليون دولار) لضم الدولي مورغان روجرز.

لكن هاو لا يزال يأمل أن يختار قائد نيوكاسل البقاء في ملعب سانت جيمس بارك.

قال: «لا يوجد ما يشير إلى أن برونو لن يعود للتدريب معنا. يجب النظر إلى الأمر بحد ذاته. برونو هو قائد نادينا. كان لاعباً استثنائياً وشخصاً رائعاً طوال الفترة التي عملنا فيها معاً».

تابع: «أتحدث باسم الجميع في النادي. نحن نحبه كثيراً بالتأكيد، وطبعاً الجميع يريد بقاءه».