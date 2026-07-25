الرياض يعين المالكي مدرباً لفريق «تحت 21 عاماً»

أعلن نادي الرياض عن تعيين المدرب الوطني خالد المالكي مديراً فنياً لفريق «تحت 21 عاماً»، في خطوة تأتي لتعزيز قطاع الفئات السنية بكفاءات محلية أثبتت جدارتها خلال المواسم الأخيرة.

يأتي تعيين المالكي بعد مسيرة لافتة مع فريق الاتفاق تحت 21 عاماً، كما أشرف على تدريب الفئات السنية بالنادي لعدة مواسم متتالية، بدءاً من فئتي تحت 15 وتحت 16 عاماً، قبل أن يتولى مهمة قيادة فريق تحت 21 عاماً، الذي قاده إلى صدارة الترتيب في المرحلة الأولى من دوري النخبة، وسط إشادة واسعة بأسلوبه الفني وقدرته على صقل المواهب الشابة.

وكشفت تقارير عن اهتمام من ناديي الاتحاد والأهلي بالتعاقد معه، في إطار خطط الناديين لإعادة هيكلة قطاعات الفئات السنية والاعتماد على الكفاءات الوطنية. غير أن الاختيار في نهاية المطاف استقر على الانتقال إلى نادي الرياض.

ويراهن الرياض، الذي يُلقَّب بـ«منبع النجوم» لدوره التاريخي في تخريج عدد من نجوم المنتخب السعودي، على خبرة المالكي في تطوير اللاعبين الشباب، بما يتسق مع إرث النادي في هذا المجال، وسعيه إلى استعادة بريقه عبر الاستثمار في الفئات السنية.