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الرياضة رياضة عالمية

سان جيرمان يستفسر عن ضم رودري نجم مان سيتي

رودري نجم وسط مانشستر سيتي قائد منتخب إسبانيا (رويترز)
رودري نجم وسط مانشستر سيتي قائد منتخب إسبانيا (رويترز)
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سان جيرمان يستفسر عن ضم رودري نجم مان سيتي

رودري نجم وسط مانشستر سيتي قائد منتخب إسبانيا (رويترز)
رودري نجم وسط مانشستر سيتي قائد منتخب إسبانيا (رويترز)

استفسر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن إمكانية ضم رودري نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، وفقاً لتأكيدات شبكة «راديو مونت كارلو».

وأضافت الشبكة الفرنسية أن رودري (30 عاماً) كان خارج خطط النادي الباريسي، بطل أوروبا في آخر موسمين، خلال الصيف الحالي، لكن اللاعب الإسباني يُمثِّل فرصةً مغريةً في سوق الانتقالات في ظلِّ انتهاء تعاقده بعد موسم واحد.

وتكهَّنت «مونت كارلو» بأنَّ فرصة باريس سان جيرمان في الفوز بهذه الصفقة تبدو صعبةً، في ظلِّ ارتباط اللاعب بالانتقال إلى أندية أخرى هذا الصيف أبرزها قطبا إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة.

واستعاد رودري مستواه وأسهم في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم لكرة القدم بعدما عانى من الإصابات طوال الموسم الماضي 2025 - 2026.

وفاز رودري بجائزة أفضل لاعب في مونديال 2026 بعد مستواه المميَّز في الأدوار الإقصائية حتى الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية.

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الرياضة كرة القدم باريس مانشستر سيتي فرنسا

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