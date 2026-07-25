البوسني فاسيلي يحمي عرين الدرعية

أعلن نادي الدرعية السعودي، تعاقده مع الحارس الدولي البوسني نيكولا فاسيلي، قادمًا من نادي سانت باولي الألماني، لتدعيم صفوف الفريق.

ويُعد فاسيلي، البالغ من العمر 30 عامًا، الحارس الأساسي لمنتخب البوسنة والهرسك، وشارك أساسيًا مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وكانت آخر محطاته الاحترافية في صفوف فريق سانت باولي الألماني، بعد مسيرة احترافية شملت فريقي زوريا لوهانسك الأوكراني ونورنبرغ الألماني.

وشارك فاسيلي في 36 مباراة مع سانت باولي خلال الموسم الماضي، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 6 مباريات.

وتأتي هذه الصفقة ضمن تحركات إدارة الدرعية لتعزيز صفوف الفريق بعناصر تمتلك الخبرة الدولية استعدادًا للموسم الجديد.