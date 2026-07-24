منتخب اليد السعودي للشباب إلى كأس العالم

حسم المنتخب السعودي لكرة اليد للشباب تأهله إلى بطولة العالم للشباب «مقدونيا 2027»، بعد العبور للدور نصف النهائي في البطولة الآسيوية الـ19، إثر فوزه المستحق على نظيره الكويتي (25-23) في البطولة القارية المقامة في جمهورية الصين.

وواصل الأخضر الشاب حضوره العالمي للمرة السادسة في تاريخه ليعزز مكانة اللعبة على الصعيد القاري والدولي.

وفرض المنتخب السعودي سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، حيث افتتح المباراة بسلسلة مميزة بلغت 6 أهداف دون مقابل خلال أول سبع دقائق، قبل أن يواصل تفوقه دفاعياً وهجومياً، منهياً الشوط الأول بنتيجة 13-7، ثم حافظ على أفضليته حتى صفارة النهاية، ليحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، ويضمن في الوقت ذاته التأهل إلى بطولة العالم «مقدونيا 2027».

ويُعد هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة كرة اليد السعودية، ويؤكد العمل المتواصل الذي تشهده اللعبة على مختلف المستويات، في ظل تطور المنتخبات الوطنية ومواصلة حضورها في المحافل القارية والعالمية.

ورفع حسن هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد آيات الشكر والعرفان إلى القيادة «على ما توليه من دعم واهتمام غير محدود للقطاع الرياضي، الذي أسهم في تحقيق العديد من المنجزات على المستويات كافة».

كما ثمّن هلال الدعم والمتابعة المستمرة من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ومن الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مؤكداً أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في توفير البيئة المثالية للمنتخبات الوطنية لتحقيق الإنجازات.

وأكد رئيس الاتحاد أن التأهل إلى بطولة العالم يمثل خطوة أولى في مشوار المنتخب بالبطولة الآسيوية، وليس نهاية الطموح، مشدداً على أن الجهازين الفني والإداري واللاعبين يطمحون إلى مواصلة المستويات المميزة والمنافسة على إحدى الميداليات الآسيوية، وإسعاد الجماهير السعودية بإنجاز جديد يضاف إلى سجل كرة اليد السعودية.

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة اليد قد تلقى قبل أسابيع دعوة للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة نتيجة الاهتمام والتميز الذي تحظى به اللعبة في السعودية منذ عقود.