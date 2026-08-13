قذيفة سبيرتسيان تقود الأهلي لتجاوز «الدرعية»

سجل إدوارد سبيرتسيان الوافد الجديد أول أهدافه مع الأهلي ليقوده للفوز 1-صفر على مضيفه الدرعية في مستهل مشوار الفريقين بالدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين اليوم الخميس.

وسجل سبيرتسيان، الذي انضم إلى الأهلي في يوليو (تموز) قادماً من كراسنودار الروسي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25، مستغلاً محاولة خاطئة لتشتيت الكرة من دفاع الدرعية، لتتهيأ الكرة أمامه داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة في الشباك.

وحاول الدرعية الذي كان يخوض مباراته الأولى في دوري المحترفين، العودة في النتيجة، وسدد لاعب خط الوسط أوسكار رودريغيز ركلة حرة قوية من مسافة بعيدة في الدقيقة 59، تصدى لها حارس الأهلي عبد الرحمن الصانبي ببراعة.

وكاد جناح البرتغال فرانسيسكو ترينكاو يضاعف تقدم الأهلي في الدقيقة 81 بعد أن تلقى الكرة وتقدم بها للأمام وأطلق تسديدة منخفضة تصدى لها نيكولا فاسيلي حارس مرمى الدرعية ببراعة.

وضغط الدرعية بشراسة في محاولة متأخرة لإدراك التعادل، لكن لاعبيه لم يتمكنوا من فك شفرة دفاع الفريق الزائر، ليستهل الأهلي حقبته مع المدرب مارينو بوسيتش، الذي حل محل ماتياس يايسله مدرب نيوكاسل يونايتد الجديد، بحصد ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على اللقب.

واحتل الأهلي، الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في آخر موسمين، المركز الثالث في الموسم الماضي من الدوري.