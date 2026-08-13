آنج بوستيكوغلو: أحب اللعب الذي يقودنا إلى الفوز... ورونالدو دائماً جاهز

أكد آنج بوستيكوغلو، مدرب فريق النصر، أن فريقه واجه عدداً من التحديات خلال فترة الإعداد، مشيراً إلى أن جهود اللاعبين والطاقم الفني أسهمت في إعداد الفريق بشكل جيد قبل انطلاق الموسم.

وقال عن أسلوبه الهجومي: «أنا أحب اللعب الذي يقودنا إلى تحقيق الفوز».

وعن عدم تحقيق الإنجازات في الموسم الأول والاعتماد على الموسم الثاني كـ«موسم حصاد»، أوضح: «طبعاً، أنا لا أعد بشيء، ودائماً ما أحقق إنجازاً من الموسم الأول، وليس كما ذكرت بأنني أحصد في الموسم الثاني. الأمر ببساطة أنني أينما ذهبت، أحب أن أحقق النجاح».

هل رونالدو جاهز للمباراة القادمة؟ وهل سيستمر العقيدي وبنتو مع الفريق؟️| آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق #النصر، في المؤتمر الصحافي:- رونالدو دائماً جاهز.- دوري هو التعامل مع اللاعبين الموجودين حالياً، وجميعهم متواجدون في الفريق. التنافس بينهم جيد، والجميع يقدمون مستويات جيدة. https://t.co/IbqbtTl0Py — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 13, 2026

وعن جاهزية الفريق لتحقيق البطولات رغم التحديات المالية، قال: «عندما تحدثنا عن التحديات، كنا ندرك أن هناك ظروفاً وتحديات مختلفة، لكن مهما كانت الظروف، علينا التعامل معها والاستعداد بشكل جيد، خصوصاً أن الدوري سينطلق يوم السبت».

وعن جاهزية كريستيانو رونالدو للمباراة المقبلة، أجاب: «رونالدو دائماً جاهز».

وحول رضاه عن سوق الانتقالات، قال: «طبعاً، كل مدرب يحب أن يكون لديه أفضل اللاعبين، وأنا راضٍ عن صفقة كوستا».

وعن مستقبل نواف العقيدي وبينتو مع الفريق، أوضح: «دوري هو التعامل مع اللاعبين الموجودين حالياً، وجميعهم موجودون في الفريق. التنافس بينهم جيد، والجميع يقدمون مستويات جيدة في التدريبات».