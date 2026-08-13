مصادر لـ«الشرق الأوسط»: طعن الغامدي في قائمة الرزيزاء يصطدم بصراحة المادة 33

قدّم خالد الغامدي طعناً إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، القاضي بقبول قائمة بدر الرزيزاء ومنحها الضوء الأخضر للانتقال إلى المرحلة النهائية من سباق انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الطعن الذي تقدم به خالد الغامدي إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم بقبول قائمة بدر الرزيزاء، تركز على عدد أعضاء القائمة، إذ اعترض الغامدي على قبولها وهي تضم 12 عضواً، معتبراً أن العدد يفترض أن يكون أقل من ذلك.

وبحسب المصادر، فإن اعتراض الغامدي على عدد أعضاء قائمة الرزيزاء يصطدم بنص المادة «33» من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص صراحة على أن مجلس الإدارة «يتكون من 12 عضواً بحد أقصى، من بينهم امرأة واحدة على الأقل»، لشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، ونائب للرئيس وبحد أقصى نائبين، إلى جانب تسعة أعضاء عاديين في حال تعيين نائبين للرئيس، أو عشرة أعضاء عاديين في حال تعيين نائب واحد للرئيس.

وأكدت المصادر أنه إذا كان طعن الغامدي ضد قائمة الرزيزاء محصوراً في الاعتراض على كونها تضم 12 عضواً، فإن الطعن سيتم رفضه، في ظل وضوح نص المادة «33» وصراحته في السماح بأن يصل عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 12 عضواً.

ويأتي طعن الغامدي ضد قائمة الرزيزاء بالتزامن مع تقدمه بطعن آخر ضد قرار استبعاد قائمته من الانتخابات، إذ كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن الغامدي تقدم رسمياً إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي اعتراضاً على قرار لجنة الانتخابات القاضي باستبعاد قائمته بسبب عدم استيفائه لمتطلبات المادة «33/2/د».

وبحسب المصادر، فإن الغامدي، المرشح لرئاسة قائمته التي تضم 12 عضواً، استُبعد بسبب عدم تجاوزه اختبار اللغة الإنجليزية، بعدما جاء تقييمه ضعيفاً جداً من قبل الشركة البريطانية المعنية بإجراء المقابلات الشخصية.

وأوضحت المصادر أن الغامدي يعمل على استكمال سداد الرسوم الخاصة بإجراءات الطعن، والبالغة 143 ألف ريال، في انتظار بدء مركز التحكيم الرياضي السعودي النظر في القضية وفق الإجراءات المعتمدة كما سيدفع المبلغ ذاتها في طعنه ضد الرزيزاء.

ويأتي تحرك الغامدي ضمن مرحلة الطعون والتظلمات في البرنامج الزمني للانتخابات؛ إذ بدأ مركز التحكيم الرياضي السعودي استقبال الطعون على القوائم، الأحد الماضي، وانتهت مهلة تقديمها، الخميس، فيما تبدأ فترة الفصل فيها السبت المقبل، وتستمر حتى الأحد 23 أغسطس (آب) الحالي، على أن تعلن نتائج الفصل في الطعون الاثنين 24 أغسطس.

ومن المقرر إعلان القوائم النهائية للمرشحين في 26 أغسطس، قبل إجراء الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم في 30 أغسطس.