بوسيتش: أحب العمل تحت قيادة أشخاص بعقلية روي بيدرو

أعرب مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، عن سعادته بانتصار فريقه أمام الدرعية، في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، مشيداً بالروح والعقلية التي أظهرها اللاعبون رغم ضيق فترة التحضير للمباراة.

وقال بوسيتش: «كان تحدياً كبيراً أن نخوض أول مباراة مع لاعبين لم أقضِ معهم سوى أربعة إلى خمسة أيام. كانت المباراة متكافئة، وبعد تسجيلنا الهدف شعرنا ببعض الارتياح، خصوصاً أن بعض لاعبي المجموعة شاركوا في كأس العالم، ولذلك كان موسمهم طويلاً».

وأضاف: «أود أن أشكر اللاعبين على الروح والعقلية التي أظهروها، وكذلك الجماهير والطاقم الإداري على دعمهم».

وأشاد مدرب الأهلي بالمنافس، قائلاً: «الدرعية قدم مباراة جميلة، بغض النظر عن صعوده من الدرجة الأولى. النقطة التي كانت عائقاً أمامنا هي الوقت، لكن ما ساعدنا كان عقلية اللاعبين. أنا أحترم لاعبينا الذين شاركوا في كأس العالم، وعلى سبيل المثال إيفان توني الذي لعب 90 دقيقة اليوم. في نهاية المطاف، الأهم كان ردة فعل الفريق».

وعن ردة فعله بعد تلقيه عرض تدريب الأهلي، قال بوسيتش: «أعرف النادي من قبل، وسبق أن تابعته في البطولة الآسيوية السابقة. وأحب أن أشكر روي بيدرو، فأنا أحب العمل تحت قيادة أشخاص بهذه العقلية».