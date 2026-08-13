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الرياضة رياضة سعودية

مدرب الدرعية: قبل أشهر كنّا في «يلو» والأهلي يلعب نهائي آسيا

برونو لاج، مدرب فريق الدرعية (تصوير: مشعل القدير)
برونو لاج، مدرب فريق الدرعية (تصوير: مشعل القدير)
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مدرب الدرعية: قبل أشهر كنّا في «يلو» والأهلي يلعب نهائي آسيا

برونو لاج، مدرب فريق الدرعية (تصوير: مشعل القدير)
برونو لاج، مدرب فريق الدرعية (تصوير: مشعل القدير)

أبدى برونو لاج، مدرب فريق الدرعية، عدم رضاه عن خسارة فريقه أمام الأهلي في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً في الوقت ذاته فخره بالمستوى الذي قدمه اللاعبون بعد أربعة أسابيع فقط من العمل.

وقال لاج خلال المؤتمر الصحافي: «المباراة كانت بين فريقين جيدين، وأنا غير سعيد بالخسارة، لكنني سعيد بما قدمه اللاعبون بعد أربعة أسابيع من العمل، وبدأوا في تطبيق أسلوب اللعب الذي نريده. اللاعبون كانوا غير سعداء بالنتيجة، وأنا فخور بهم، وكانت المباراة اختباراً جيداً يمكننا البناء عليه للمباريات المقبلة».

وعن الوقت الذي يحتاجه لبناء الفريق والوصول به إلى المستوى المطلوب، قال: «لدينا تاريخ عميق، ولم أتوقع أن نقدم هذا المستوى بهذه السرعة. حتى مانشستر سيتي، وهو من أكثر الفرق فوزاً في العالم، احتاج إلى وقت للوصول إلى المستوى الذي هو عليه الآن».

وأضاف: «أنا وطاقمي جاهزون للتحديات الكبيرة، لكننا نحتاج إلى وقت أكبر. لدينا ضغط في الفترة المقبلة، حيث سنلعب مباراة كل ثلاثة أيام، كما أن إدريس ومبمبا وصلا حديثاً إلى الفريق».

وأشار مدرب الدرعية إلى الفارق في جاهزية الفريقين، قائلاً: «يجب أن نذكر أن الدرعية كان قبل ثلاثة أشهر في دوري الدرجة الأولى، بينما كان الأهلي يخوض نهائي دوري أبطال آسيا»

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الرياضة رياضة سعودية

‎لاعبو الأهلي يطمئنون جماهيرهم بعد الفوز على الدرعية

تشكيلة الأهلي أمام الدرعية (حساب النادي)
تشكيلة الأهلي أمام الدرعية (حساب النادي)
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‎لاعبو الأهلي يطمئنون جماهيرهم بعد الفوز على الدرعية

تشكيلة الأهلي أمام الدرعية (حساب النادي)
تشكيلة الأهلي أمام الدرعية (حساب النادي)

بعث لاعبو الأهلي رسائل اطمئنان إلى جماهير ناديهم في تصريحات مابعد المباراة، عقب الانتصار على الدرعية وحصد النقاط الثلاث، مؤكدين قدرتهم على تجاوز التغييرات الفنية ومواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف الفريق خلال الموسم الجديد.

وأبدى الوافد الجديد البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو إعجابه بالدعم الجماهيري الذي حظي به منذ انضمامه حديثًا إلى الأهلي، وقال إنه تفاجأ من ترديد الجماهير اسمه في المدرجات، معتبرًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا كبيرًا له لتقديم كل ما يملك بقميص الفريق.

وأكد ترينكاو أنه يسعى إلى المساهمة مع الأهلي من خلال التسجيل وصناعة الأهداف والتمرير، مشددًا على رغبته في تقديم كل ما لديه للنادي وإسعاد جماهيره.

من جانبه، أعرب المدافع التركي ميريح ديميرال عن سعادته بالانتصار والحصول على النقاط الثلاث، إلى جانب الخروج بشباك نظيفة أمام منافس وصفه بالصعب. وتطرق ديميرال إلى صعوبة الاستعداد للمباراة خلال خمسة أيام فقط مع مدرب جديد، مشيرًا إلى أن الظروف لم تكن سهلة، إلا أن لاعبي الأهلي أظهروا شخصية قوية داخل الملعب وتمكنوا من تحقيق الفوز.

وفي ظل التساؤلات حول تأثير رحيل المدرب يايسله على الفريق، حرص ديميرال على توجيه رسالة مباشرة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا عدم وجود ما يدعو للقلق، ومطالبًا الجماهير بالاطمئنان والوقوف خلف الفريق.

وقال المدافع التركي إن لاعبي الأهلي يملكون شخصية قوية، مؤكدًا أن جميع اللاعبين سيواصلون تقديم كل ما لديهم من أجل النادي، في رسالة تعكس رغبة الفريق في تجاوز المرحلة الحالية والحفاظ على الاستقرار داخل الملعب.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

قائد النصر يعود إلى التدريبات استعداداً لمواجهة الفتح

قائد النصر كريستيانو رونالدو يشارك في التدريبات (حساب النادي)
قائد النصر كريستيانو رونالدو يشارك في التدريبات (حساب النادي)
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قائد النصر يعود إلى التدريبات استعداداً لمواجهة الفتح

قائد النصر كريستيانو رونالدو يشارك في التدريبات (حساب النادي)
قائد النصر كريستيانو رونالدو يشارك في التدريبات (حساب النادي)

واصل نادي النصر السعودي تحضيراته استعداداً لمباراته أمام الفتح، في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين، وسط أجواء لافتة رافقت وصول قائد الفريق كريستيانو رونالدو إلى مقر النادي وانضمامه إلى زملائه في الحصة التدريبية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «إكس» مجموعة صور من التدريبات، أظهرت عدداً من لاعبي الفريق الأول خلال أداء التمارين البدنية، كما وثّقت الصور لحظة وصول رونالدو إلى المقر، إضافة إلى مشاركته في الحصة إلى جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب أنج بوستيكوغلو.

وفي مقطع فيديو منفصل نشره النادي، رحّب بوستيكوغلو بانضمام قائده إلى صفوف الفريق، موجّهاً له كلمات حملت تهنئة خاصة بمناسبة زواجه، قال فيها: «أهلاً بكم يا كريستيانو، وتهانينا على زواجك»، قبل أن يوجّه رسالة إلى بقية اللاعبين حملت عبارة: «اليوم بدأ الدوري».

ويواصل «العالمي» تحضيراته على مدرجات التدريبات استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الفتح، في وقت تتصاعد فيه الأنظار نحو الظهور الأول للفريق في الدوري تحت قيادة بوستيكوغلو.

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نادي النصر الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: طعن الغامدي في قائمة الرزيزاء يصطدم بصراحة المادة 33

بدر الرزيزاء وخالد الغامدي (الشرق الأوسط)
بدر الرزيزاء وخالد الغامدي (الشرق الأوسط)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: طعن الغامدي في قائمة الرزيزاء يصطدم بصراحة المادة 33

بدر الرزيزاء وخالد الغامدي (الشرق الأوسط)
بدر الرزيزاء وخالد الغامدي (الشرق الأوسط)

قدّم خالد الغامدي طعناً إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، القاضي بقبول قائمة بدر الرزيزاء ومنحها الضوء الأخضر للانتقال إلى المرحلة النهائية من سباق انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الطعن الذي تقدم به خالد الغامدي إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم بقبول قائمة بدر الرزيزاء، تركز على عدد أعضاء القائمة، إذ اعترض الغامدي على قبولها وهي تضم 12 عضواً، معتبراً أن العدد يفترض أن يكون أقل من ذلك.

وبحسب المصادر، فإن اعتراض الغامدي على عدد أعضاء قائمة الرزيزاء يصطدم بنص المادة «33» من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص صراحة على أن مجلس الإدارة «يتكون من 12 عضواً بحد أقصى، من بينهم امرأة واحدة على الأقل»، لشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، ونائب للرئيس وبحد أقصى نائبين، إلى جانب تسعة أعضاء عاديين في حال تعيين نائبين للرئيس، أو عشرة أعضاء عاديين في حال تعيين نائب واحد للرئيس.

وأكدت المصادر أنه إذا كان طعن الغامدي ضد قائمة الرزيزاء محصوراً في الاعتراض على كونها تضم 12 عضواً، فإن الطعن سيتم رفضه، في ظل وضوح نص المادة «33» وصراحته في السماح بأن يصل عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 12 عضواً.

ويأتي طعن الغامدي ضد قائمة الرزيزاء بالتزامن مع تقدمه بطعن آخر ضد قرار استبعاد قائمته من الانتخابات، إذ كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن الغامدي تقدم رسمياً إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي اعتراضاً على قرار لجنة الانتخابات القاضي باستبعاد قائمته بسبب عدم استيفائه لمتطلبات المادة «33/2/د».

وبحسب المصادر، فإن الغامدي، المرشح لرئاسة قائمته التي تضم 12 عضواً، استُبعد بسبب عدم تجاوزه اختبار اللغة الإنجليزية، بعدما جاء تقييمه ضعيفاً جداً من قبل الشركة البريطانية المعنية بإجراء المقابلات الشخصية.

وأوضحت المصادر أن الغامدي يعمل على استكمال سداد الرسوم الخاصة بإجراءات الطعن، والبالغة 143 ألف ريال، في انتظار بدء مركز التحكيم الرياضي السعودي النظر في القضية وفق الإجراءات المعتمدة كما سيدفع المبلغ ذاتها في طعنه ضد الرزيزاء.

ويأتي تحرك الغامدي ضمن مرحلة الطعون والتظلمات في البرنامج الزمني للانتخابات؛ إذ بدأ مركز التحكيم الرياضي السعودي استقبال الطعون على القوائم، الأحد الماضي، وانتهت مهلة تقديمها، الخميس، فيما تبدأ فترة الفصل فيها السبت المقبل، وتستمر حتى الأحد 23 أغسطس (آب) الحالي، على أن تعلن نتائج الفصل في الطعون الاثنين 24 أغسطس.

ومن المقرر إعلان القوائم النهائية للمرشحين في 26 أغسطس، قبل إجراء الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم في 30 أغسطس.

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