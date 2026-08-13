مدرب الدرعية: قبل أشهر كنّا في «يلو» والأهلي يلعب نهائي آسيا

أبدى برونو لاج، مدرب فريق الدرعية، عدم رضاه عن خسارة فريقه أمام الأهلي في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً في الوقت ذاته فخره بالمستوى الذي قدمه اللاعبون بعد أربعة أسابيع فقط من العمل.

وقال لاج خلال المؤتمر الصحافي: «المباراة كانت بين فريقين جيدين، وأنا غير سعيد بالخسارة، لكنني سعيد بما قدمه اللاعبون بعد أربعة أسابيع من العمل، وبدأوا في تطبيق أسلوب اللعب الذي نريده. اللاعبون كانوا غير سعداء بالنتيجة، وأنا فخور بهم، وكانت المباراة اختباراً جيداً يمكننا البناء عليه للمباريات المقبلة».

وعن الوقت الذي يحتاجه لبناء الفريق والوصول به إلى المستوى المطلوب، قال: «لدينا تاريخ عميق، ولم أتوقع أن نقدم هذا المستوى بهذه السرعة. حتى مانشستر سيتي، وهو من أكثر الفرق فوزاً في العالم، احتاج إلى وقت للوصول إلى المستوى الذي هو عليه الآن».

وأضاف: «أنا وطاقمي جاهزون للتحديات الكبيرة، لكننا نحتاج إلى وقت أكبر. لدينا ضغط في الفترة المقبلة، حيث سنلعب مباراة كل ثلاثة أيام، كما أن إدريس ومبمبا وصلا حديثاً إلى الفريق».

وأشار مدرب الدرعية إلى الفارق في جاهزية الفريقين، قائلاً: «يجب أن نذكر أن الدرعية كان قبل ثلاثة أشهر في دوري الدرجة الأولى، بينما كان الأهلي يخوض نهائي دوري أبطال آسيا»