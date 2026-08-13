مدرب القادسية: كان بالإمكان أن نُسجل 6 أهداف أمام الشباب

عبر بريندان رودجرز مدرب فريق القادسية عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الشباب في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين معتبرا أن الفوز في البداية وخارج الأرض يمثل قيمة كبيرة

وقال مدرب القادسية في المؤتمر الصحافي: أبارك للاعبين، لأن التزامهم وجودتهم كانا ممتازين جدًا، وفي أول 15 دقيقة كنا نفقد الكرة بسهولة، وكان الفريق يفقد الاتصال بين الخطوط، ووجدت مساحات كبيرة، لذلك استحق الشباب التقدم في النتيجة.

وأضاف: عندما بدأ الفريق يلعب التمريرات بشكل أفضل، كنا أفضل، والبدلاء أحدثوا اختلافًا كبيرًا، ومن تجربتي القصيرة في السعودية، ولعب مباراتين وديتين هنا، وفي ظل الأجواء الحارة والرطوبة، كانت خطتنا دائمًا أن يصنع البديل تجددًا في الملعب".

‏وزاد بالقول: لدينا خمسة لاعبين لعبوا 90 دقيقة في المباراة، واللاعبون الذين خرجوا كانوا ملتزمين بالأداء، والبدلاء أيضًا أعطوا طاقة وسلوكًا إيجابيًا، ومنحونا السرعة، وهذا ما أردناه.

مشيراً: أن تبدأ الدوري خارج أرضك وتكسب النقاط الثلاث، فأنا سعيد جدًا بذلك.

وعن ظروف المباراة قال: في وقت مبكر من الموسم نخلق فرصًا كثيرة، وكان بالإمكان أن نسجل خمسة أو ستة أهداف، ولكن لدينا فرصة لخلق الفرص، وأنا سعيد بالعمل الذي عمله النادي حتى الآن.

وعن الصفقات الجديدة للفريق قال: كنت أريد إجراء إضافات بجودة عالية من اللاعبين السعوديين إلى الفريق، وأنا سعيد عندما رأيت محمد القحطاني في المباراة، ومن المهم أن يكون لديك لاعبون سعوديون بجودة وقوة عالية، من الآن وحتى إغلاق السوق، هناك لاعبون سينضمون ولاعبون سيغادرون الفريق، والآن نحن معًا وبدأنا بداية ممتازة، والآن نفكر في المباراة التي بعدها.

وعن الأخطاء الدفاعية الواضحة قال مدرب القادسية: لسوء الحظ، لاعبنا وليد الأحمد يلعب في الدفاع وتعرض لإصابة، وعندما يعود سيكون إضافة للفريق.