القادسية يقسو على الشباب بثلاثية

هز القادسية شباك مضيفه الشباب بثلاثة أهداف متتالية على مدار شوطي اللقاء ليفتتح الموسم الجديد للدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين بالفوز 3-1 اليوم الخميس.
وأنهى القادسية الموسم الماضي في المركز الرابع في الترتيب وبدأ الموسم الجديد بشكل قوي اليوم، إذ رد على هدف السبق الذي سجله الشباب في الدقيقة 15 عبر همام الهمامي بثلاثة أهداف متتالية.
وافتتح الهمامي التسجيل لأصحاب الأرض بتمريرة عرضية متقنة من حسين الصبياني هيأها جوش براونهيل لزميله الهمامي الذي استدار وسدد في الشباك ببراعة.
وسعى القادسية لإدراك التعادل عبر لاعبه بونسو باه لكن دون جدوى في ظل هجمات مرتدة من الشباب.
لكن الدقيقة 36 حملت هدف التعادل للقادسية سجله الجناح محمد أبو الشامات إثر مغالطته لحارس الشباب بشكل رائع ليسكن الكرة الشباك.
وانتظر القادسية حتى الدقيقة 80 ليسجل هدف التقدم بعد أن اخترق محمد القحطاني ليرسل تمريرة رائعة للمكسيكي جوليان كينونيس ليهز الأخير شباك الشباب.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، أضاف البديل تركي العمار الهدف الثالث للضيوف بعد هجمة مرتدة بدأها القحطاني ليمرر الكرة إلى كينونيس الذي مررها بدوره إلى العمار.