مدرب الحزم: حققنا الفوز في ملعب صعب

كشف التونسي جلال القادري مدرب فريق الحزم أن فريقه حقق الأهم بالفوز في ملعب صعب ومباراة مُعقدة.

ونجح الحزم بتدشين موسمه الجديد بخطف ثلاث نقاط ثمينة عقب الانتصار على أبها بثنائية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

وقال القادري في المؤتمر الصحافي: مباراة معقدة في ملعب معروف بصعوبته وأمام أبها الذي كان متميزاً في دوري يلو، مضيفاً: الهدف المبكر منحنا الراحة، واللعب بشكل هادئ.

وأشار: المباراة كانت صعبة، لكننا حققنا الأهم وهو الفوز.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول تسليم الكرة لفريق أبها، والاعتماد على رد الفعل، قال القادري: حللت أداء فريق أبها منذ أن علمت بأننا سنلعب ضده، تابعته كثيراً، واكتشفت تميزه في التحولات، واللعب على المساحات، لذلك تعمدت تسليمهم الكرة، وركزت مع اللاعبين على التعامل الجيد في المرتدات، وكسب الكرة الثانية.