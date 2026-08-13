مدرب أبها: بدايتنا المتوترة أسهمت في الأخطاء أمام الحزم

قال الكرواتي ديمير بوريتش، مدرب فريق أبها، إن فريقه بدأ مباراة الحزم بصورة متوترة، ونتج عنها أخطاء كثيرة.
وتلقى أبها، الصاعد حديثاً إلى الدوري السعودي للمحترفين، خسارة أولى على ملعبه أمام الحزم بنتيجة 2-1.
وقال بوريتش في المؤتمر الصحافي: البداية كانت متوترة من قبل اللاعبين، مما تسبب في أخطاء كثيرة، مضيفاً: في الشوط الثاني طالبت اللاعبين بالضغط أكثر، لكننا واجهنا فريقاً مميزاً كالحزم الذي استحق الفوز.
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول ظهور اللاعبين بشكل متوتر هل بسبب الصعوبات والاختلافات ما بين دوري يلو ودوري المحترفين، قال: أنا مؤمن جداً بفريقي، ولا أريد البحث عن أعذار، بالتأكيد دوري المحترفين صعب، لكننا قادرون على العودة، والتعويض.