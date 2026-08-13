الدوري السعودي: الحزم يفتتح موسمه بثنائية في أبها

سجّل عبد العزيز الضويحي أول أهداف الموسم الجديد للدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين لصالح الحزم ليقود فريقه للفوز 2-1 على مضيفه أبها الصاعد حديثاً لدوري الأضواء.

وعلى ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها، استطاع الضويحي التسجيل في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء إثر تمريرة عرضية متقنة من زميله أحمد الشمراني، ليتمكن الحزم من تسجيل الهدف الافتتاحي للدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي وفقاً لما ذكره حساب شبكة قنوات «ثمانية» المحلية على «إكس».

كما ذكرت الشبكة أن هدف الضويحي الذي جاء في الدقيقة الثانية و57 ثانية من بداية اللقاء هو ثاني أسرع هدف افتتاحي في تاريخ دوري المحترفين خلف هدف البرازيلي إياجو سانتوس مع التعاون في الدقيقة الأولى من المباراة الافتتاحية لموسم 2020-2021.

وأضاف الشمراني، الذي نال جائزة «رجل المباراة»، الهدف الثاني للحزم في الدقيقة 40 إثر تمريرة من زميله سفيان بن دبكة انطلق بها الشمراني من نقطة منتصف الملعب وأرسلها من فوق حارس أبها.

وأضاع صفوان الجهني فرصة التعادل لأبها من تسديدة مباشرة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 33؛ إذ أمسك بها حارس الحزم.

كما أضاع فراس الغامدي فرصة تقليص الفارق لأبها في الدقيقة 43 عندما سدد بجوار القائم.

واستطاع محمد الدوسري أن يقلص الفارق لأبها في الدقيقة 63 بتسديدة لا تصد سكنت الزاوية اليسري العليا لمرمى الحزم بعد إبعاد من دفاع الضيوف.

كما حاول نبيل فقير تقليص الفارق لأبها في الدقيقة 69 من ركلة حرة مباشرة، لكن إبراهيم زايد حارس الحزم تمكن من التصدي للخطورة.

وواصل أبها مساعيه للبحث عن التعادل، لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز الحزم بهدفين مقابل هدف واحد.