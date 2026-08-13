«رعب جديد في روشن»... إعلان فتحاوي قبل مواجهة النصر

أعلن نادي الفتح التعاقد مع المهاجم الإيفواري ويلفريد كانغا لقيادة خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم. وتحت عنوان «رعب جديد في روشن» كان الإعلان للنادي بالفيديو لهذه الصفقة في إشارة إلى القوة الهجومية والشراسة اللتين عليهما هذا المهاجم الإيفواري خلال مسيرته الاحترافية، حيث يضع الفريق آمالا كبيرة لحل هذه المعضلة التي يعاني منها النادي منذ موسمين.
وبات كانغا خامس اللاعبين الأجانب الذين يتم التعاقد معهم قبل بدء أولى مبارياته في دوري هذا الموسم، حينما يواجه النصر في الرياض، السبت، فيما ينتظر أن تختتم الصفقات بالتعاقد مع حارس مرمى بلجيكي ما لم يتم حسم صفقة انتقال الحارس المحلي نواف العقيدي، وسط مؤشرات حول رغبة النادي العاصمي في التنازل عن الحارس بعد مواجهة الفريقين المقبلة.