رئيس الحزم: لماذا لا نشاهد لاعبي أندية الوسط في المنتخب السعودي؟

قال طلال العبلان، رئيس مجلس إدارة نادي الحزم السعودي، إن فريقه تجاوز الصعوبات التي حصلت للفريق قبل مباراة أبها في الدوري السعودي للمحترفين، مقدماً شكره لوزير الرياضة وعبد العزيز المسعد وكيل الوزارة ورابطة الدوري السعودي على التسهيلات المقدمة للنادي.

ونجح الحزم في تسجيل بداية مثالية بموسمه الجديد بعدما حقق الفوز على نظيره فريق أبها بنتيجة 2-1 في الدوري السعودي للمحترفين.

وقال العبلان في حديثه لممثلي وسائل الإعلام: «الحزم قدم مباراة جميلة رغم الظروف اللي حصلت قبل المباراة، لكن أشكر صراحة وزير الرياضة، والوكيل عبد العزيز المسعد، وكذلك الرابطة على التسهيلات اللي قدموها للنادي».

وأضاف: «اليوم بداية الموسم، ولا بد أن تكون صعبة على النادي وعلى اللاعبين، لكن الحمد لله بعزيمة الرجال اليوم، ونحن نعتمد دائماً على اللاعبين المحليين وهذا ديدن الحزم لو غاب لاعب أو تم بيع عقود اللاعبين لكن الموجودين على مستوى عالٍ».

ومضى رئيس الحزم في الحديث: «عبد العزيز الضويحي وأحمد الشمراني، هذه المجموعة أنا دائماً أطالب صراحة بانضمامهم للمنتخب، ليس من المعقول أن نشاهد اللاعبين في الأندية المتوسطة لا يذهبون للمنتخب»، مضيفاً: «نحن أمام استحقاقات قادمة كأس الخليج وكأس آسيا».

وشدد رئيس الحزم في الجانب ذاته: «أتمنى منح اللاعبين في الأندية المتوسطة فرصة في المنتخب وليس في الأندية الكبيرة فقط، حتى نشاهد انضمام لاعبين للأندية المتوسطة».

وعن موضوع الطيران الذي تحدث به المدرب جلال القادري، كشف العبلان: «الحمد الله تمت معالجة الأمر، وحضرنا بطائرة خاصة».

وفيما يخص تحمل النادي تكاليف هذه الرحلة، أجاب: «كلنا نعمل لأجل الرياضة ولأجل ظهور الدوري بأفضل صورة، والحمد الله حضرنا إلى أبها وعُدنا بالنقاط الثلاث».

وعن بطولة كأس الملك، قال: «كل المواجهات صعبة ونعمل على تحقيق الفوز».

واختتم حديثه رداً على سؤال «الشرق الأوسط» عن اعتماد الحزم على اللاعبين السعوديين، قال رئيس الحزم: «دائماً ثقتنا في اللاعب المحلي، واللاعب الأجنبي يكون إضافة للنادي، لكن الكابتن جلال القادري اللاعبين عنده سواسية اللاعب المحلي واللاعب الأجنبي اللي يؤدي مستوى واللي يكون في أرضية الملعب».