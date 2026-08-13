نادي الفروسية: 197 مليون ريال جوائز الموسم الجديد لسباقات الرياض

أعلن نادي سباقات الخيل برنامج موسم سباقات الرياض للموسم الجديد الذي تنطلق منافساته يوم الجمعة 16 أكتوبر المقبل على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية، وتستمر حتى 17 أبريل 2027، متضمناً حزمة من التطويرات النوعية والمستجدات البارزة، التي تعكس تطور البرنامج السباقي والدعم المستمر للإنتاج المحلي، وتسهم في ترسيخ مكانة الرياض على خريطة سباقات الخيل العالمية.

ويتضمن البرنامج 69 شوطاً من الكؤوس الكبرى، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 197.8 مليون ريال، ضمن أبرز منافسات الموسم الذي يمتد على مدى ستة أشهر.

من ناحيته، رفع الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الشكر للقيادة في البلاد على ما يحظى به قطاع الفروسية وسباقات الخيل من دعم مستمر.

وقال: «أسهم هذا الدعم في ترسيخ مكانة المملكة على خريطة سباقات الخيل العالمية، ويأتي موسم الرياض 2026-2027 امتداداً لهذه المسيرة، ببرنامج يحمل مبادرات وتوجهات نوعية تعكس طموحنا في تقديم موسم أكثر قوة وتنافسية، ومواصلة الارتقاء بمستوى السباقات بما يواكب المكانة التي وصلت إليها المملكة عالمياً».

وشملت أبرز مستجدات البرنامج رفع الجوائز المالية لعدد من الكؤوس الكبرى، حيث ارتفعت جائزة كأس خادم الحرمين الشريفين، الشوط المفتوح من الفئة الثالثة والمؤهل لكأس السعودية، من 1.5 مليون ريال إلى مليوني ريال، كما ارتفعت جائزة كأس ولي العهد، الشوط المفتوح المصنف، من مليون ريال إلى 1.5 مليون ريال.

كما ارتفعت جائزة كل من كأس الملك سعود وكأس الملك فيصل المصنف من 800 ألف ريال إلى مليون ريال لكل منهما، وجائزة كل من كأس الأمير نايف بن عبد العزيز وكأس الأمير سلطان بن عبد العزيز من 700 ألف ريال إلى 800 ألف ريال، إلى جانب رفع جائزة بطل ميدان الملك عبد العزيز المصنف من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال.

وعلى صعيد التصنيفات، جرت رسمياً ترقية الديربي السعودي إلى الفئة الثانية، ضمن التطور المستمر للمكانة الفنية للسباق.

كما شهدت روزنامة الموسم تحديد موعد أمسية كؤوس المؤسس الملك عبد العزيز في 12 مارس 2027، والتي تبلغ جوائز كؤوسها الرئيسية 10.9 مليون ريال، لتكون أغنى أيام الموسم المحلية من حيث جوائز الكؤوس.

وشملت المستجدات كذلك إعادة تسمية سباق الأفراس العربية الأصيلة المصنف، ليحمل اسم الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بن فيصل، بجائزة مالية تبلغ 300 ألف ريال، على أن يُقام ضمن أمسية كؤوس المؤسس الملك عبد العزيز.

وفي إطار إثراء البرنامج وتعزيز التنافسية، استحدث نادي سباقات الخيل سلسلتي تاج الرياض المخصصة للإنتاج المحلي، وسيف الرياض المخصصة للأفراس المستوردة «مفتوح»، حيث تُقام سلسلة تاج الرياض عبر ثلاث جولات بإجمالي جوائز يبلغ 6 ملايين ريال، فيما تبلغ جوائز سلسلة سيف الرياض مليوناً و537 ألف ريال.

وتأتي هذه التطويرات ضمن جهود نادي سباقات الخيل المستمرة لتطوير برنامج السباقات في المملكة، وتعزيز جودة وتنافسية الموسم، بما يدعم مكانة الرياض ضمن أبرز وجهات سباقات الخيل إقليمياً وعالمياً.