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الرياضة رياضة سعودية

نادي الفروسية: 197 مليون ريال جوائز الموسم الجديد لسباقات الرياض

69 شوطاً و197.8 مليون ريال جوائز في موسم سباقات الرياض الجديد (نادي الفروسية)
69 شوطاً و197.8 مليون ريال جوائز في موسم سباقات الرياض الجديد (نادي الفروسية)
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نادي الفروسية: 197 مليون ريال جوائز الموسم الجديد لسباقات الرياض

69 شوطاً و197.8 مليون ريال جوائز في موسم سباقات الرياض الجديد (نادي الفروسية)
69 شوطاً و197.8 مليون ريال جوائز في موسم سباقات الرياض الجديد (نادي الفروسية)

أعلن نادي سباقات الخيل برنامج موسم سباقات الرياض للموسم الجديد الذي تنطلق منافساته يوم الجمعة 16 أكتوبر المقبل على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية، وتستمر حتى 17 أبريل 2027، متضمناً حزمة من التطويرات النوعية والمستجدات البارزة، التي تعكس تطور البرنامج السباقي والدعم المستمر للإنتاج المحلي، وتسهم في ترسيخ مكانة الرياض على خريطة سباقات الخيل العالمية.

ويتضمن البرنامج 69 شوطاً من الكؤوس الكبرى، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 197.8 مليون ريال، ضمن أبرز منافسات الموسم الذي يمتد على مدى ستة أشهر.

من ناحيته، رفع الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الشكر للقيادة في البلاد على ما يحظى به قطاع الفروسية وسباقات الخيل من دعم مستمر.

وقال: «أسهم هذا الدعم في ترسيخ مكانة المملكة على خريطة سباقات الخيل العالمية، ويأتي موسم الرياض 2026-2027 امتداداً لهذه المسيرة، ببرنامج يحمل مبادرات وتوجهات نوعية تعكس طموحنا في تقديم موسم أكثر قوة وتنافسية، ومواصلة الارتقاء بمستوى السباقات بما يواكب المكانة التي وصلت إليها المملكة عالمياً».

وشملت أبرز مستجدات البرنامج رفع الجوائز المالية لعدد من الكؤوس الكبرى، حيث ارتفعت جائزة كأس خادم الحرمين الشريفين، الشوط المفتوح من الفئة الثالثة والمؤهل لكأس السعودية، من 1.5 مليون ريال إلى مليوني ريال، كما ارتفعت جائزة كأس ولي العهد، الشوط المفتوح المصنف، من مليون ريال إلى 1.5 مليون ريال.

كما ارتفعت جائزة كل من كأس الملك سعود وكأس الملك فيصل المصنف من 800 ألف ريال إلى مليون ريال لكل منهما، وجائزة كل من كأس الأمير نايف بن عبد العزيز وكأس الأمير سلطان بن عبد العزيز من 700 ألف ريال إلى 800 ألف ريال، إلى جانب رفع جائزة بطل ميدان الملك عبد العزيز المصنف من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال.

وعلى صعيد التصنيفات، جرت رسمياً ترقية الديربي السعودي إلى الفئة الثانية، ضمن التطور المستمر للمكانة الفنية للسباق.

كما شهدت روزنامة الموسم تحديد موعد أمسية كؤوس المؤسس الملك عبد العزيز في 12 مارس 2027، والتي تبلغ جوائز كؤوسها الرئيسية 10.9 مليون ريال، لتكون أغنى أيام الموسم المحلية من حيث جوائز الكؤوس.

وشملت المستجدات كذلك إعادة تسمية سباق الأفراس العربية الأصيلة المصنف، ليحمل اسم الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بن فيصل، بجائزة مالية تبلغ 300 ألف ريال، على أن يُقام ضمن أمسية كؤوس المؤسس الملك عبد العزيز.

وفي إطار إثراء البرنامج وتعزيز التنافسية، استحدث نادي سباقات الخيل سلسلتي تاج الرياض المخصصة للإنتاج المحلي، وسيف الرياض المخصصة للأفراس المستوردة «مفتوح»، حيث تُقام سلسلة تاج الرياض عبر ثلاث جولات بإجمالي جوائز يبلغ 6 ملايين ريال، فيما تبلغ جوائز سلسلة سيف الرياض مليوناً و537 ألف ريال.

وتأتي هذه التطويرات ضمن جهود نادي سباقات الخيل المستمرة لتطوير برنامج السباقات في المملكة، وتعزيز جودة وتنافسية الموسم، بما يدعم مكانة الرياض ضمن أبرز وجهات سباقات الخيل إقليمياً وعالمياً.

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الرياضة رياضة سعودية

‎لاعبو الأهلي يطمئنون جماهيرهم بعد الفوز على الدرعية

تشكيلة الأهلي أمام الدرعية (حساب النادي)
تشكيلة الأهلي أمام الدرعية (حساب النادي)
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‎لاعبو الأهلي يطمئنون جماهيرهم بعد الفوز على الدرعية

تشكيلة الأهلي أمام الدرعية (حساب النادي)
تشكيلة الأهلي أمام الدرعية (حساب النادي)

بعث لاعبو الأهلي رسائل اطمئنان إلى جماهير ناديهم في تصريحات مابعد المباراة، عقب الانتصار على الدرعية وحصد النقاط الثلاث، مؤكدين قدرتهم على تجاوز التغييرات الفنية ومواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف الفريق خلال الموسم الجديد.

وأبدى الوافد الجديد البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو إعجابه بالدعم الجماهيري الذي حظي به منذ انضمامه حديثًا إلى الأهلي، وقال إنه تفاجأ من ترديد الجماهير اسمه في المدرجات، معتبرًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا كبيرًا له لتقديم كل ما يملك بقميص الفريق.

وأكد ترينكاو أنه يسعى إلى المساهمة مع الأهلي من خلال التسجيل وصناعة الأهداف والتمرير، مشددًا على رغبته في تقديم كل ما لديه للنادي وإسعاد جماهيره.

من جانبه، أعرب المدافع التركي ميريح ديميرال عن سعادته بالانتصار والحصول على النقاط الثلاث، إلى جانب الخروج بشباك نظيفة أمام منافس وصفه بالصعب. وتطرق ديميرال إلى صعوبة الاستعداد للمباراة خلال خمسة أيام فقط مع مدرب جديد، مشيرًا إلى أن الظروف لم تكن سهلة، إلا أن لاعبي الأهلي أظهروا شخصية قوية داخل الملعب وتمكنوا من تحقيق الفوز.

وفي ظل التساؤلات حول تأثير رحيل المدرب يايسله على الفريق، حرص ديميرال على توجيه رسالة مباشرة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا عدم وجود ما يدعو للقلق، ومطالبًا الجماهير بالاطمئنان والوقوف خلف الفريق.

وقال المدافع التركي إن لاعبي الأهلي يملكون شخصية قوية، مؤكدًا أن جميع اللاعبين سيواصلون تقديم كل ما لديهم من أجل النادي، في رسالة تعكس رغبة الفريق في تجاوز المرحلة الحالية والحفاظ على الاستقرار داخل الملعب.

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مدرب الدرعية: قبل أشهر كنّا في «يلو» والأهلي يلعب نهائي آسيا

برونو لاج، مدرب فريق الدرعية (تصوير: مشعل القدير)
برونو لاج، مدرب فريق الدرعية (تصوير: مشعل القدير)
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مدرب الدرعية: قبل أشهر كنّا في «يلو» والأهلي يلعب نهائي آسيا

برونو لاج، مدرب فريق الدرعية (تصوير: مشعل القدير)
برونو لاج، مدرب فريق الدرعية (تصوير: مشعل القدير)

أبدى برونو لاج، مدرب فريق الدرعية، عدم رضاه عن خسارة فريقه أمام الأهلي في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً في الوقت ذاته فخره بالمستوى الذي قدمه اللاعبون بعد أربعة أسابيع فقط من العمل.

وقال لاج خلال المؤتمر الصحافي: «المباراة كانت بين فريقين جيدين، وأنا غير سعيد بالخسارة، لكنني سعيد بما قدمه اللاعبون بعد أربعة أسابيع من العمل، وبدأوا في تطبيق أسلوب اللعب الذي نريده. اللاعبون كانوا غير سعداء بالنتيجة، وأنا فخور بهم، وكانت المباراة اختباراً جيداً يمكننا البناء عليه للمباريات المقبلة».

وعن الوقت الذي يحتاجه لبناء الفريق والوصول به إلى المستوى المطلوب، قال: «لدينا تاريخ عميق، ولم أتوقع أن نقدم هذا المستوى بهذه السرعة. حتى مانشستر سيتي، وهو من أكثر الفرق فوزاً في العالم، احتاج إلى وقت للوصول إلى المستوى الذي هو عليه الآن».

وأضاف: «أنا وطاقمي جاهزون للتحديات الكبيرة، لكننا نحتاج إلى وقت أكبر. لدينا ضغط في الفترة المقبلة، حيث سنلعب مباراة كل ثلاثة أيام، كما أن إدريس ومبمبا وصلا حديثاً إلى الفريق».

وأشار مدرب الدرعية إلى الفارق في جاهزية الفريقين، قائلاً: «يجب أن نذكر أن الدرعية كان قبل ثلاثة أشهر في دوري الدرجة الأولى، بينما كان الأهلي يخوض نهائي دوري أبطال آسيا»

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قائد النصر يعود إلى التدريبات استعداداً لمواجهة الفتح

قائد النصر كريستيانو رونالدو يشارك في التدريبات (حساب النادي)
قائد النصر كريستيانو رونالدو يشارك في التدريبات (حساب النادي)
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قائد النصر يعود إلى التدريبات استعداداً لمواجهة الفتح

قائد النصر كريستيانو رونالدو يشارك في التدريبات (حساب النادي)
قائد النصر كريستيانو رونالدو يشارك في التدريبات (حساب النادي)

واصل نادي النصر السعودي تحضيراته استعداداً لمباراته أمام الفتح، في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين، وسط أجواء لافتة رافقت وصول قائد الفريق كريستيانو رونالدو إلى مقر النادي وانضمامه إلى زملائه في الحصة التدريبية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «إكس» مجموعة صور من التدريبات، أظهرت عدداً من لاعبي الفريق الأول خلال أداء التمارين البدنية، كما وثّقت الصور لحظة وصول رونالدو إلى المقر، إضافة إلى مشاركته في الحصة إلى جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب أنج بوستيكوغلو.

وفي مقطع فيديو منفصل نشره النادي، رحّب بوستيكوغلو بانضمام قائده إلى صفوف الفريق، موجّهاً له كلمات حملت تهنئة خاصة بمناسبة زواجه، قال فيها: «أهلاً بكم يا كريستيانو، وتهانينا على زواجك»، قبل أن يوجّه رسالة إلى بقية اللاعبين حملت عبارة: «اليوم بدأ الدوري».

ويواصل «العالمي» تحضيراته على مدرجات التدريبات استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الفتح، في وقت تتصاعد فيه الأنظار نحو الظهور الأول للفريق في الدوري تحت قيادة بوستيكوغلو.

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