فيصل الجضعي القحطاني مالك خيل السرعة: نسعى للمنافسة في المضامير العالمية

أكد فيصل الجضعي القحطاني، مالك خيل السرعة، أن الطموح الذي يقود إسطبلاته لم يعد يقتصر على تحقيق الانتصارات المحلية، بل يتمثل في بناء أسماء سعودية قادرة على المنافسة في أكبر المضامير العالمية، مشيراً إلى أن ما حققه الجواد «رويال غارد» بتحطيم الرقم القياسي لمسافة الميل ونصف الميل في مضمار تشرشل داونز الأميركي، وهو رقم ظل صامداً منذ عام 1994، ثم عودته بعد ذلك بفترة وجيزة لتحقيق انتصار جديد، يؤكد امتلاك الإسطبل لجواد واعد قادر على مواصلة حضوره في السباقات الكبرى، مبيناً أن الهدف الطبيعي سيكون تجهيزه للمنافسة في كأس السعودية، باعتبارها المحطة التي تتطلع إليها جميع الخيل المملوكة للإسطبل.

فيصل الجضعي القحطاني مالك خيل السرعة (حسابه في «إكس»)

وأضاف أن الفوز بلقب الديربي السعودي عبر الجواد «كومشنر كنغ»، كأول مالك سعودي يحقق هذا الإنجاز منذ انطلاق أمسيات كأس السعودية، سيظل من أبرز المحطات في مسيرة الإسطبل، لكنه شدَّد على أن الطموحات أصبحت أكبر من الاكتفاء بلقب واحد؛ إذ ينصبّ التركيز على المنافسة في جميع أشواط كأس السعودية، سواء الرملية أو العشبية، والعمل على تحقيق أفضل النتائج في كل نسخة.

وكشف أن الجواد «سعودي كراون»، الذي سبق له تحقيق المركز الثالث في كأس السعودية، يقترب من إنهاء مسيرته في ميادين السباقات، موضحاً أن التوجُّه الحالي هو إحالته إلى التقاعد والانتقال إلى مرحلة الإنتاج، بعد أن قدم مستويات مميزة في السباقات الأميركية وأثبت قيمته على أعلى المستويات.

الفوز بلقب الديربي السعودي عبر الجواد«كومشنر كنغ» سيظل من أبرز المحطات في مسيرة الإسطبل (حسابه في «إكس»)

ورأى أن كأس السعودية لعبت دوراً محورياً في ترسيخ مكانة المملكة على خريطة سباقات الخيل العالمية، بعدما أصبحت وجهة تستقطب نخبة الملاك والمدربين والخيول من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن القيمة الحقيقية للبطولة بالنسبة إليه لا تُقاس بحجم الجوائز المالية، وإنما بما تمثله من مكانة رياضية وشرف المنافسة فيها، إلى جانب شرف السلام على الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يمثل حافزاً كبيراً لكل المشاركين.

وحول المرحلة الجديدة في نادي سباقات الخيل، قال إن الأمير سلمان بن عبد الله يقود، منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي، حراكاً إدارياً وتنفيذياً واضحاً داخل النادي، مشيراً إلى أن ما تحقق حتى الآن يعكس وجود عمل منظم وتوجه جاد نحو التطوير، معرباً عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات إضافية تعزز مكانة سباقات الخيل السعودية وتدعم حضورها الدولي.

وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد الجضعي أن سباقات الخيل تجمع بين الشغف والمتعة والإثارة، داعياً محبي الخيل ورجال الأعمال إلى خوض تجربة امتلاك خيل السرعة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الاستثمار في هذا القطاع يختلف عن غيره من الأنشطة التجارية، إذ يتطلب صبراً طويلاً ونَفَساً طويلاً، لكونه من المجالات التي تنطوي على مخاطر مرتفعة، بينما تأتي ثماره تدريجياً مع الاستمرارية وحسن التخطيط.