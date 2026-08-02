خطة كتبها إنفانتينو قبل عقد... تعود اليوم سلاحاً ضده

تشهد أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحركات غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نهاية ولاية السويسري جياني إنفانتينو، بعدما تحولت أزمة مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم إلى نقطة تحول دفعت خصومه إلى الانتقال من مرحلة الانتقاد إلى التخطيط لإزاحته من رئاسة المنظمة.

وكشفت صحيفة «التلغراف» البريطانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يدرس الاستفادة من خطة سرية كان إنفانتينو نفسه قد وضعها قبل أكثر من عقد، عندما كان يشغل منصب الأمين العام لـ«يويفا»، خلال أزمة سلفه السويسري سيب بلاتر.

وبحسب التقرير، فإن إنفانتينو أعد آنذاك تصوراً لخروج «يويفا» من مظلة «فيفا»، وتأسيس كيان عالمي بديل إذا انهارت المنظمة تحت وطأة فضائح الفساد التي أطاحت ببلاتر عام 2015.

ورغم أن الخطة لم تُطرح رسمياً في ذلك الوقت، فإن نسخاً منها لا تزال محفوظة لدى بعض المسؤولين الأوروبيين، ويجري الآن بحث إمكانية استخدامها كورقة ضغط ضد صاحبها.

تأتي هذه التطورات بعد التراجع المفاجئ لإنفانتينو عن مشروعه المثير للجدل لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم، وهو المشروع الذي واجه معارضة واسعة داخل مجلس «فيفا» والاتحادات القارية، قبل أن يعلن رئيس الاتحاد الدولي سحبه، معترفاً بأنه تسبب في «انقسامات» داخل أسرة كرة القدم.

ورغم هذا التراجع، تشير مصادر تحدثت إلى الصحيفة إلى أن الأزمة لم تنتهِ، بل فتحت الباب أمام تحالفات جديدة بين الاتحادات الوطنية والقارية لإضعاف نفوذ إنفانتينو، الذي كان يُنظر إليه حتى وقت قريب على أنه يتمتع بأغلبية مريحة تضمن إعادة انتخابه في 2027. ويُعد «يويفا» الطرف الأكثر نشاطاً في هذه التحركات، بقيادة رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفرين، الذي دخل في مواجهة مفتوحة مع إنفانتينو خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً بعد أزمة اللاعب الأميركي فولارين بالوغون، التي أثارت انتقادات واسعة لطريقة تدخل رئيس «فيفا» في الملف.

وبالتوازي مع الضغوط السياسية، بدأت اتصالات للبحث عن مرشح قادر على منافسة إنفانتينو في الانتخابات المقبلة.

ووفقاً للتقرير، يحظى الكندي فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، بتقدير داخل الأوساط الأوروبية، بينما برز أيضاً اسم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي سبق أن نافس إنفانتينو في انتخابات 2016.

في المقابل، استبعد التقرير ترشح رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، مؤكداً أنه لا يعتزم خوض السباق الرئاسي. ولا تقتصر الخيارات المطروحة على انتظار الانتخابات؛ إذ يدرس خصوم إنفانتينو إمكانية الدعوة إلى تصويت بحجب الثقة قبل نهاية ولايته.

وتنص المادة «25 - 4» من النظام الأساسي لـ«فيفا» على إمكانية الدعوة إلى مؤتمر استثنائي، إذا طلب ذلك ما لا يقل عن 20 في المائة من الاتحادات الأعضاء، أي 43 اتحاداً وطنياً، وهو رقم يستطيع «يويفا» تجاوزه بمفرده؛ إذ يضم 55 اتحاداً عضواً.

ويرى مسؤولون تحدثوا إلى «التلغراف» أن الأزمة الأخيرة أضعفت النفوذ السياسي الذي بناه إنفانتينو خلال السنوات الماضية عبر زيادة الدعم المالي للاتحادات الصغيرة، بعدما اعتبر كثير منها أن مشروع بيع جزء من حقوق كأس العالم يهدد مستقبل الإيرادات بدلاً من تعزيزها.

وفي موازاة التحركات داخل كرة القدم، يواجه إنفانتينو ضغوطاً سياسية متزايدة في الولايات المتحدة، حيث يقود النائب الديمقراطي جيمي راسكين جهوداً للتحقيق في علاقة رئيس «فيفا» بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، على خلفية الجدل الذي رافق إدارة بعض ملفات كأس العالم الأخيرة.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن مسؤولين بارزين داخل «فيفا» أبدوا استياءهم من الطريقة التي أُدير بها مشروع الاستثمار، بعدما أكد المدير التنفيذي للاتحاد، كيفن لامور، أن موظفي المنظمة «تعرضوا للتضليل»، بشأن تفاصيل الخطة.

ورغم أن إنفانتينو نجح في تجاوز أزمات عديدة منذ توليه رئاسة «فيفا» عام 2016، فإن مؤشرات المرحلة الحالية توحي بأن التحدي الذي يواجهه هذه المرة هو الأخطر، مع اتساع دائرة معارضيه وبدء البحث بشكل علني عن بديل قادر على إنهاء عقد من هيمنته على إدارة كرة القدم العالمية.