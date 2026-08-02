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الاتحاد الكويتي يؤكد دعمه لإنفانتينو … ويطالب بالحفاظ على برامج «فيفا فوروارد»

الشيخ أحمد اليوسف الصباح (الشرق الأوسط)
الشيخ أحمد اليوسف الصباح (الشرق الأوسط)
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الاتحاد الكويتي يؤكد دعمه لإنفانتينو … ويطالب بالحفاظ على برامج «فيفا فوروارد»

الشيخ أحمد اليوسف الصباح (الشرق الأوسط)
الشيخ أحمد اليوسف الصباح (الشرق الأوسط)

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف الصباح، أنَّ القرارات المتعلقة بمستقبل برامج التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يجب أن تستند إلى ما يحقِّق أفضل مصلحة للاتحادات الوطنية، بما يضمن استدامة دعمها وقدرتها على تنفيذ خططها الاستراتيجية.

وقال اليوسف، في بيان رسمي، إنَّ قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بعدم الاستمرار في مشروع مؤسسة «فيفا فوروارد»، يعكس نهجاً مسؤولاً يضع احتياجات الاتحادات الأعضاء في مقدمة الأولويات، ويؤكد الحرص على المحافظة على فاعلية برامج التطوير التي يستفيد منها مجتمع كرة القدم حول العالم.

وأضاف أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم ينظر بإيجابية إلى أي مبادرة تهدف إلى تطوير منظومة كرة القدم العالمية، إلا أنَّ نجاح أي مشروع يبقى مرتبطاً بمدى توافقه مع متطلبات الاتحادات الوطنية، وقدرته على تحقيق قيمة مضافة من دون التأثير على البرامج الأساسية التي تمثل الركيزة الرئيسية للتنمية الكروية.

وأشار رئيس الاتحاد الكويتي إلى أنَّ برامج «فيفا فوروارد» أثبتت خلال السنوات الماضية دورها المحوري في دعم مشاريع البنية التحتية، وتعزيز الحوكمة، وتطوير القدرات الفنية والإدارية للاتحادات الأعضاء، الأمر الذي يجعل الحفاظ على استمرارية هذه البرامج أولويةً في المرحلة الحالية.

واختتم الشيخ أحمد اليوسف الصباح بيانه بالتأكيد على ثقة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بقيادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، ودعمه للجهود والمبادرات الرامية إلى تطوير اللعبة وتعزيز فرص نموها، بما يخدم جميع الاتحادات الوطنية ويحقِّق المصلحة المشتركة لكرة القدم العالمية.

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