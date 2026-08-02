الاتحاد السريلانكي يدعم إنفانتينو

جدَّد رئيس الاتحاد السريلانكي لكرة القدم، جاسوار عمر، دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، عقب قراره سحب مقترح «فيفا فوروارد إنتربرايز»، مؤكداً أن الخطوة تعكس حرصه على الحفاظ على وحدة أسرة كرة القدم العالمية وتعزيز الحوار البنَّاء بين الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وقال رئيس الاتحاد السريلانكي، في بيان رسمي، إن قرار إنفانتينو يجسد نهجاً قيادياً يقوم على الاستماع إلى آراء الاتحادات الوطنية ومخاوفها، ويعكس أسلوباً قائماً على الحوار والاحترام المتبادل والالتزام بخدمة كرة القدم العالمية.

وأضاف أن الاتحاد السريلانكي يثق باستمرار الاتحاد الدولي لكرة القدم في تعزيز آليات التشاور مع الاتحادات الوطنية وهيئات صنع القرار، بما يضمن تطوير المبادرات المستقبلية من خلال نقاشات تشاركية تحقق المصلحة العامة لكرة القدم حول العالم.

وجدَّد الاتحاد السريلانكي، إلى جانب عدد من الاتحادات الوطنية في القارة الآسيوية، دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورؤيته الرامية إلى توحيد الشعوب من خلال كرة القدم، وتعزيز الشراكات وترسيخ روح التضامن بين أعضاء أسرة اللعبة على مستوى العالم.

ويأتي البيان في ظل استمرار صدور مواقف داعمة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من عدد من الاتحادات الوطنية، عقب قراره سحب مقترح «فيفا فوروارد إنتربرايز»، مع التأكيد على أهمية استمرار التشاور بين الاتحاد الدولي والاتحادات الأعضاء بشأن المبادرات المستقبلية المتعلقة بتطوير اللعبة.