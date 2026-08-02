عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:8 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد السريلانكي يدعم إنفانتينو

الاتحاد السريلانكي يدعم إنفانتينو (شعار الاتحاد)
الاتحاد السريلانكي يدعم إنفانتينو (شعار الاتحاد)
TT
TT

الاتحاد السريلانكي يدعم إنفانتينو

الاتحاد السريلانكي يدعم إنفانتينو (شعار الاتحاد)
الاتحاد السريلانكي يدعم إنفانتينو (شعار الاتحاد)

جدَّد رئيس الاتحاد السريلانكي لكرة القدم، جاسوار عمر، دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، عقب قراره سحب مقترح «فيفا فوروارد إنتربرايز»، مؤكداً أن الخطوة تعكس حرصه على الحفاظ على وحدة أسرة كرة القدم العالمية وتعزيز الحوار البنَّاء بين الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وقال رئيس الاتحاد السريلانكي، في بيان رسمي، إن قرار إنفانتينو يجسد نهجاً قيادياً يقوم على الاستماع إلى آراء الاتحادات الوطنية ومخاوفها، ويعكس أسلوباً قائماً على الحوار والاحترام المتبادل والالتزام بخدمة كرة القدم العالمية.

وأضاف أن الاتحاد السريلانكي يثق باستمرار الاتحاد الدولي لكرة القدم في تعزيز آليات التشاور مع الاتحادات الوطنية وهيئات صنع القرار، بما يضمن تطوير المبادرات المستقبلية من خلال نقاشات تشاركية تحقق المصلحة العامة لكرة القدم حول العالم.

وجدَّد الاتحاد السريلانكي، إلى جانب عدد من الاتحادات الوطنية في القارة الآسيوية، دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورؤيته الرامية إلى توحيد الشعوب من خلال كرة القدم، وتعزيز الشراكات وترسيخ روح التضامن بين أعضاء أسرة اللعبة على مستوى العالم.

ويأتي البيان في ظل استمرار صدور مواقف داعمة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من عدد من الاتحادات الوطنية، عقب قراره سحب مقترح «فيفا فوروارد إنتربرايز»، مع التأكيد على أهمية استمرار التشاور بين الاتحاد الدولي والاتحادات الأعضاء بشأن المبادرات المستقبلية المتعلقة بتطوير اللعبة.

مواضيع
فيفا كرة القدم رياضة كأس العالم سريلانكا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الاتحاد الكويتي يؤكد دعمه لإنفانتينو … ويطالب بالحفاظ على برامج «فيفا فوروارد»

رياضة عربية الشيخ أحمد اليوسف الصباح (الشرق الأوسط)

الاتحاد الكويتي يؤكد دعمه لإنفانتينو … ويطالب بالحفاظ على برامج «فيفا فوروارد»

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف الصباح، أنَّ القرارات المتعلقة بمستقبل برامج التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

«الشرق الأوسط» (الكويت)
رياضة عربية إنفانتينو (أ.ف.ب)
رياضة عربية

اتحاد الكرة المصري: ندعم إنفانتينو... وتراجعه دليل احترام لوجهات النظر

أشاد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو بإلغاء مقترح لإنشاء شركة خاصة تابعة للفيفا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عربية فوزي لقجع (الشرق الأوسط)
رياضة عربية

الاتحاد المغربي يعلن دعمه لـ«إنفانتينو»... ويؤكد: قراره حكيم

رحّب فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، سحب مقترح مشروع «فيفا فوروورد إنتربرايز».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عالمية جوزيف بلاتر (الشرق الأوسط)
رياضة عالمية

بلاتر ينضم لمنتقدي إنفانتينو: الفيفا ليس صندوقاً استثمارياً خاصاً

انضم جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الأسبق لموجة الهجوم ضد الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، قائلا إن الفيفا ليس صندوقا استثماريا خاصا. 

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
رياضة عالمية خافيير تيباس (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

تيباس: المشكلة لم تنتهِ... إنفانتينو يجب أن يرحل

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أن جياني إنفانتينو لا ينبغي أن يستمر في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (مدريد)