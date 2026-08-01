الاتحاد المغربي يعلن دعمه لـ«إنفانتينو»... ويؤكد: قراره حكيم

رحّب فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، سحب مقترح مشروع «فيفا فوروورد إنتربرايز»، مؤكداً أن وحدة أسرة كرة القدم العالمية تظل أولوية في مختلف القرارات والمبادرات.

وقال لقجع إن التقدم الذي شهدته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة، بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي، ولا سيما في القارة الأفريقية، يمثل مكسباً ينبغي الحفاظ عليه بما يخدم مصالح جميع الاتحادات الأعضاء.

وأشار إلى أن المشروع الإصلاحي أثار اختلافات في وجهات النظر، رغم أهميته، إلا أن الحفاظ على وحدة أسرة كرة القدم يبقى الهدف الأهم في هذه المرحلة.

ووصف قرار إنفانتينو بأنه «حكيم»، معتبراً أنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي، ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى مواصلة تطوير كرة القدم على المستوى العالمي.

وجدد لقجع دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير اللعبة وتعزيز حضورها ونموها في مختلف القارات.

وأكد أن وحدة كرة القدم العالمية تظل القناعة الأساسية التي تحكم عمل هذه الأسرة الكبيرة وتوجّه القرارات التي تتخذها.