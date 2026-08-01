تحالف تقوده أماندا ستافيلي يتوصل إلى اتفاق لشراء حصة غولد في وست هام

توصلت فانيسا غولد، الرئيسة المشتركة لنادي وست هام يونايتد، إلى اتفاق لبيع حصة عائلتها في النادي إلى تحالف استثماري تقوده أماندا ستافيلي وزوجها مهرداد قدوسي، بالشراكة مع شركة «آشلاند فورست كابيتال بارتنرز»، في خطوة قد تمهد لتغيير جديد في هيكل ملكية النادي الإنجليزي.

وقالت غولد، التي ورثت حصة عائلتها البالغة 25.1 في المائة إلى جانب منصب الرئيسة المشتركة عقب وفاة والدها ديفيد غولد عام 2023، إن الصفقة لا تزال خاضعة لمرحلة «حق الأولوية»، التي تمنح المساهمين الحاليين فرصة شراء الأسهم قبل انتقالها إلى مستثمرين جدد.

وأوضح نادي وست هام في بيان رسمي نشرته شبكة «The Athltic» أنه على علم بإعلان غولد، لكنه لن يدلي بأي تعليق إضافي حتى انتهاء إجراءات حق الأولوية، التي يُتوقع أن تستغرق نحو شهرين.

ويتيح نظام حق الأولوية للمساهمين الحاليين شراء الأسهم المطروحة قبل بيعها لأي طرف خارجي. ويعد ديفيد سوليفان أكبر مساهم في النادي بنسبة 38.8 في المائة، بينما يمتلك رجل الأعمال التشيكي دانيال كريتينسكي، عبر شركة «1890 هولدينغز»، نسبة 27 في المائة.

وكان وست هام قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي، عقب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، أن كريتينسكي سيصبح المساهم الأكبر بعد شراء 16 في المائة من أسهم عائلة غولد، إلا أن تلك الصفقة لم تكتمل.

وقالت فانيسا غولد في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «توصلت إلى اتفاق لبيع حصة عائلتي إلى تحالف تقوده شركة بي سي بي كابيتال بارتنرز بقيادة أماندا ستافيلي ومهرداد قدوسي، بالشراكة مع آشلاند فورست كابيتال بارتنرز. ورغم أن الإجراءات لم تُستكمل بعد، أردت أن أكون واضحة مع جماهير النادي بشأن ما وصلنا إليه وما أنوي القيام به».

من جانبه، أكد التحالف الاستثماري في بيان نقلته شبكة «سكاي نيوز» أن اتفاقاً قانونياً ملزماً جرى توقيعه، مشيراً إلى أن إتمام البيع يبقى مرهوناً بانتهاء إجراءات حق الأولوية التي تتيح للمساهمين الحاليين شراء الأسهم أولاً.

وكانت عائلة غولد قد عرضت حصتها للبيع في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وقالت فانيسا آنذاك إن أي قرار سيتخذ مع مراعاة إرث والدها الذي كان أحد أبرز ملاك النادي لسنوات طويلة.

ولا يزال ديفيد سوليفان أكبر مساهم في وست هام، رغم استقالته في يونيو الماضي من منصبه كرئيس مشارك للنادي بعد اتهامه بممارسات استغلالية وسلوك مفترس تجاه نساء على مدى عقود، وهي اتهامات نفى صحتها.

وغادرت أماندا ستافيلي ومهرداد قدوسي نادي نيوكاسل يونايتد في يوليو (تموز) 2024 بعد ثلاثة أعوام، بعدما لعبا دوراً محورياً في إتمام صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 80 في المائة من أسهم النادي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت غولد أن التحالف الجديد «يمتلك خبرة عميقة وفهماً لما يتطلبه النجاح في إدارة نادٍ لكرة القدم».

وفي المقابل، شدد وست هام على أن سير العمل اليومي داخل النادي لم يتأثر بهذه التطورات، مؤكداً أن الاستعدادات للموسم الجديد تتواصل بصورة طبيعية، مع توجيه الشكر للجماهير على دعمها المستمر.