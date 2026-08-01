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الرياضة رياضة عالمية

فاي: أبعدوني عن تدريب ساحل العاج بين ليلة وضحاها

إيميرس فاي (د.ب.أ)
إيميرس فاي (د.ب.أ)
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فاي: أبعدوني عن تدريب ساحل العاج بين ليلة وضحاها

إيميرس فاي (د.ب.أ)
إيميرس فاي (د.ب.أ)

قال إيميرس فاي مدرب ساحل العاج إنه علم بعدم تجديد عقده مع المنتخب بين ليلة وضحاها، رغم أنه كان يفكر في التجديد.

وقال المدرب في تصريحات نقلتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «بعد كأس العالم كنا نناقش تمديد العقد، لكن صباح الجمعة اتصل بي المسؤولون ليخبروني بعدم وجود تمديد، حدث ذلك فجأة ودون أي تفسير».

وقال: «لست من النوع الذي يطالب بالمساءلة، لقد تقبلت الأمر، وهذا ما حدث».

وأضاف: «كنا نناقش مع رئيس الاتحاد تنظيم المعسكر التدريبي القادم، ولا أريد أن أحاول أن أفهم، فلن أجد الأسباب أبداً، وأعتقد أنني أديت واجبي على أكمل وجه، وما زلت أشكر الاتحاد على هذه الفرصة».

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كأس العالم كرة القدم رياضة ساحل العاج

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