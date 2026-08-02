آل خليفة والخليفي مرشحان لخلافة إنفانتنيو

فيما أعلن مجتمع كرة القدم العالمية من خلال صوته الأقوى «يويفا» الانتصار على مشروع «الصفقة السيئة»، الذي تبناه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، ثم تراجع عنه، وجه الأوروبيون إنذاراً حاسماً للأخير: «إما الاستقالة، أو مواجهة تصويت طارئ لحجب الثقة عنه».

وحسب معلومات صحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن الاتحادات الـ55 الأعضاء في «يويفا» ستصوت جميعها لصالح إطاحة إنفانتينو إذا رفض التنحي، علماً بأن «يويفا» يحتاج إلى تأييد 43 اتحاداً فقط لتفعيل إجراءات التصويت.

واستعرضت هيئة الإذاعة البريطانية أبرز المرشحين لخلافة إنفانتينو، وهم الشيخ سلمان آل خليفة (رئيس الاتحاد الآسيوي)، وناصر الخليفي (رئيس نادي باريس سان جيرمان ورابطة الأندية الأوروبية)، وفيكتور مونتاجالياني (رئيس كونكاكاف)، وماتياس غرافستورم (السكرتير العام لفيفا).

ولدى المرشحين مهلة حتى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجيل أسمائهم على أن يعلن الفائز في مارس (آذار) المقبل.