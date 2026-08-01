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الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد الألماني يدعو إلى تحقيق شامل في مقترح «فيفا»

جاني إنفانتينو رئيس «فيفا» في مرمى نيران الاتحاد الألماني (أ.ب)
جاني إنفانتينو رئيس «فيفا» في مرمى نيران الاتحاد الألماني (أ.ب)
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الاتحاد الألماني يدعو إلى تحقيق شامل في مقترح «فيفا»

جاني إنفانتينو رئيس «فيفا» في مرمى نيران الاتحاد الألماني (أ.ب)
جاني إنفانتينو رئيس «فيفا» في مرمى نيران الاتحاد الألماني (أ.ب)

دعا الاتحاد الألماني لكرة القدم، السبت، إلى «فتح تحقيق شامل» بشأن كيفية إعداد خطة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإدخال مستثمرين من القطاع الخاص، مطالباً في الوقت نفسه بـ«تغيير جذري في ثقافة العمل» داخل الهيئة الكروية العليا في العالم.

وكان «فيفا» قد تراجع، السبت، عن المشروع المثير للجدل الذي دفع به رئيسه جاني إنفانتينو والذي كان سيسمح بدخول مستثمرين من القطاع الخاص في الأنشطة التجارية المرتبطة بكأس العالم، وذلك بعد معارضة قوية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» واتحادات قارية أخرى.

وانضم الاتحاد الألماني إلى «يويفا» في رفض المقترح والدعوة إلى مقاطعة مسابقات فيفا، بما فيها كأس العالم، قبل أن يطالب، السبت، بمزيد من الشفافية بشأن آلية إعداد المشروع.

وقال رئيس الاتحاد الألماني، بيرند نويندورف، لوكالة «سيد» التابعة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تصرف رئيس (فيفا) بشكل أحادي، ومن دون شفافية، وفي نهاية المطاف بصورة غير مسؤولة تجاه مصالح كرة القدم».

وأضاف: «علينا، بالتعاون مع «يويفا» والاتحادات القارية الأخرى، أن نضمن ترسيخ ثقافة مختلفة جذرياً داخل (فيفا)، ثقافة تُناقَش فيها القرارات، وتُتخذ مجدداً من قبل الأعضاء داخل هيئات الحوكمة».

وانضم الاتحاد الألماني إلى نظيره الإنجليزي الذي دعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى «إجراء مراجعة كاملة وشاملة لقيادة (فيفا) وحوكمته، بما يضمن إدارة كرة القدم العالمية بشفافية».

وكان مشروع «فيفا» قد أثار انتقادات واسعة، رغم الإعلان عنه بعد أسابيع فقط من كشف الاتحاد الدولي عن تحقيق إيرادات قياسية من كأس العالم 2026.

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