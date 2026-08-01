لوبيز لاعب الرأس الأخضر ينال استقبالاً خاصاً في آيرلندا... وبطاقة حمراء

حظي روبرتو «بيكو» لوبيز لاعب الرأس الأخضر باستقبال الأبطال في آيرلندا عقب كأس العالم، ولكنه أيضاً نال بطاقة حمراء مساء الجمعة.

وكان مدافع شرمروك روفرز المولود في دبلن بآيرلندا، قد ساعد الرأس الأخضر في الوصول إلى الأدوار الإقصائية بالمونديال، ولكنه تعرض للطرد بسبب تدخل قوي مع لاعب دورغيدا يونايتد، في الوقت بدل الضائع من مباراة بالدوري الآيرلندي الممتاز، انتهت بالتعادل صفر/ صفر.

وقال ستيفن برادلي مدرب روفرز في تصريحات للإعلام: «لقد رأيت اللعبة مرة أخرى، لست واثقاً من أنها تستحق بطاقة حمراء. أعتقد أن الحكم كان متسرعاً للغاية بشأنها».

لكن شبكة «آر تي آي» الإعلامية الوطنية في آيرلندا، لفتت إلى أن التدخل كان يستوجب تلك العقوبة.

وقبل شهر، كان لوبيز يصارع ليونيل ميسي في دور الـ32 من كأس العالم؛ حيث دفع منتخب الرأس الأخضر نظيره الأرجنتيني للوصول إلى الأوقات الإضافية قبل الخسارة 2/ 3.

وبعد فشل آيرلندا في التأهل لنهائيات كأس العالم، قام بعض من الجماهير المحلية بتشجيع لوبيز مع الرأس الأخضر، وإلى جانب الحارس المتألق فوزينيا (40 عاماً) كان المدافع لوبيز (34 عاماً)، من أبرز نجوم منتخب بلاده، علماً بأن والده من الرأس الأخضر ووالدته آيرلندية.