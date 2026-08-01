منظمة حقوقية مغربية تطالب بـ «تحقيق مستقل» في تدفق المهاجرين إلى سبتة

دعت «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، اليوم السبت، إلى إجراء تحقيق مستقل، لتسليط الضوء بشكل كامل على أسباب التدفق غير المسبوق للمهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الذي تحتله إسبانيا شمال المغرب، بحسب ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتدفق عشرات الآلاف من المهاجرين، معظمهم من الشباب المغاربة، بشكل غير نظامي إلى جيب سبتة، الواقع شمال المغرب خلال الأيام القليلة الماضية، عقب انتشار شائعة تفيد بأن الحدود مفتوحة.

وأفادت السلطات الإسبانية بعودة الغالبية العظمى من الأشخاص الستين ألفاً الذين عبروا الحدود إلى المغرب لاحقاً. وأثارت هذه الاضطرابات مشاهد من الفوضى، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 67 مهاجراً، وفق السلطات الإسبانية.

وإذ أفادت عن «سقوط ما يقرب من 130 ضحية، واختفاء عشرات المفقودين، والجرحى»، دعت «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» في بيان إلى «فتح تحقيق جدي، ومستقل، للوقوف على الظروف والأسباب التي أدت إلى موجات النزوح الأخيرة، والمحاسبة على أي تقصير في توفير الحماية، والحد من استغلال الفئات الهشة».

كما دانت الجمعية «الصمت المريب لكل مسؤولي الدولة المغربية، ومؤسساتها»، التي لم تصدر أي رد فعل رسمي علني حتى الآن، معتبرة أن السكوت ساهم في تكثيف تدفق الراغبين في الهجرة. وصرّح مصدر مقرب من الأوساط الحقوقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن «مجريات الأحداث» تشير إلى أن عمليات التدفق الجماعي عند الحدود ما كانت لتحدث من دون «موافقة السلطات المغربية».

وحمّلت الجمعية الدولة المغربية «المسؤولية المباشرة والكاملة» عن تدفق المهاجرين الذي يغذيه «غضب شعبي ضد فشل سياسات الدولة» التي تشهد نمواً قوياً، لكنها لا تزال تواجه تفاوتات اجتماعية كبيرة، ومعدلات بطالة مرتفعة.

كما دانت «الخطابات المتصاعدة... من طرف اليمين المتطرف، والداعية للتحريض على المهاجرين، واعتبار أنهم يشكلون خطراً وجودياً على المجتمعات والدول الغربية».

ومع انتشار صور الأزمة في سبتة، طالب سياسيون من اليمين واليمين المتطرف في أوروبا والولايات المتحدة بفرض رقابة أكثر صرامة على حدود بلدانهم.

كما دعت «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، وهي منظمة مناهضة للاستعمار وذات توجه يساري، إلى إدراج مطلب استعادة جيبي سبتة ومليلية اللذين تحتلهما إسبانيا ضمن «الأجندة السياسية الآنية للدولة... واعتبار ذلك يندرج ضمن تصفية الاستعمار».

في سياق ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع وزاري لمناقشة عبور مهاجرين إلى سبتة. وسيعقد «الاتحاد»، يوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً عبر ‌تقنية ‌الاتصال ​المرئي ‌لوزراء ⁠الدول الأعضاء ​لمناقشة العبور ⁠الجماعي لمهاجرين إلى جيب ⁠سبتة الإسباني الواقع ‌شمال ​المغرب.

وقالت ‌آيرلندا، ‌التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد ‌الأوروبي، اليوم السبت، إنها دعت ⁠إلى ⁠عقد اجتماع لمجلس العدل والشؤون الداخلية في التكتل لمناقشة ​ ​التطورات.