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العالم أوروبا

وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يجتمعون الثلاثاء بعد التطورات في سبتة

مهاجرون يعبرون سباحةً إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا (أ.ب)
مهاجرون يعبرون سباحةً إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا (أ.ب)
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وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يجتمعون الثلاثاء بعد التطورات في سبتة

مهاجرون يعبرون سباحةً إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا (أ.ب)
مهاجرون يعبرون سباحةً إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا (أ.ب)

يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو لبحث موجة تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة شمال المغرب التابعة للسيادة الإسبانية، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم (السبت).

وقال رئيس الوزراء الآيرلندي مايكل مارتن، الذي تتولّى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في منشور على منصة «إكس»، إن دبلن «ستدعو إلى اجتماع لمجلس العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء... لمناقشة التطورات في سبتة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتقدر السلطات الإسبانية أن نحو 50 ألف شخص عبروا إلى سبتة براً وبحراً منذ يوم الخميس، في موجة غير مسبوقة عند أحد الحدود البرية للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا.

وقالت إسبانيا إن أكثر من 48 ألفاً منهم عادوا إلى المغرب في غضون 48 ساعة من دون وقوع حوادث كبيرة.

وبدأت الشرطة الإسبانية، اليوم (السبت)، في تركيب حاجز عائم بطول 500 متر قبالة حدودها مع المغرب لعرقلة الاندفاع الجماعي للمهاجرين الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 67 شخصاً.

تقع ‌سبتة، ومليلية، الجيب الإسباني الآخر في شمال أفريقيا، على ساحل المغرب المطل على البحر المتوسط، وتواجهان بشكل متكرر محاولات عبور من قبل المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا. ودفعت الصعوبات الاقتصادية الكثيرين إلى الهجرة، كما شجعتهم الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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