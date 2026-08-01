الجيش الإسرائيلي: قتلنا العديد من عناصر «حزب الله» في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه قتل العديد من عناصر «حزب الله» في منطقة مرتفع علي الطاهر بجنوب لبنان رغم وقف معلن لإطلاق النار، إضافة إلى إصابة أحد جنوده.

وقال الجيش، في بيان: «ليل الجمعة السبت، رصد جنود الجيش الإسرائيلي العديد من إرهابيي (حزب الله) في منطقة مرتفع علي الطاهر (...) وبعد هذا الرصد، ضرب الجنود الإرهابيين، وقضوا عليهم بهدف إبعاد الخطر».

وأضاف أن القوات الإسرائيلية «ستواصل العمل لإزالة أي تهديد لجنودها، ولن تسمح لمنظمة (حزب الله) الإرهابية بإلحاق أذى بالمدنيين الإسرائيليين».

وقد أورد، في بيان منفصل، أن «عنصراً في الجيش الإسرائيلي أصيب بجروح متوسطة خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان ليلاً (بين الجمعة والسبت)»، موضحاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الجندي «أصيب خلال اشتباك من مسافة قريبة مع إرهابيين» في المنطقة.

ولم يصدر أي تعليق لـ«حزب الله» عندما تواصلت معه «وكالة الصحافة الفرنسية» في بيروت، علماً أن الحزب لم يعلن مسؤوليته عن أيّ هجمات منذ 20 يونيو (حزيران) الماضي.

وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 يونيو اتفاق إطار يُفترض بموجبه أن ينتشر الجيش اللبناني في «مناطق تجريبية» بعد انسحاب إسرائيل منها، ويعمل على نزع سلاح الحزب فيها، وحظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكّل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى.

لكن «حزب الله» رفض الاتفاق، الذي لم يتضمن جدولاً زمنياً لانسحاب إسرائيلي كامل.

ودخل لبنان الحرب في الثاني من مارس (آذار)، بعدما أطلق «حزب الله» صواريخ على إسرائيل، قال إنها رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتشن إسرائيل ضربات متقطّعة في جنوب لبنان رغم الاتفاق، وتشير غالباً إلى استهداف مواقع «حزب الله» وعناصره.

وكان الجيش اللبناني قد ندد، الأحد، بمواصلة القوات الإسرائيلية «اعتداءاتها وخروقاتها» في جنوب لبنان، متهماً إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب الاتفاق الذي وقَّعه البلدان.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، قُتل 38 عسكرياً إسرائيلياً ومتعاقد مدني واحد.