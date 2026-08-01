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لبنان: إصابة جندي إسرائيلي في اشتباك من مسافة قريبة مع «حزب الله»

مركبة عسكرية إسرائيلية تجري دورية على طول الطريق الشمالي في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية إسرائيلية تجري دورية على طول الطريق الشمالي في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
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لبنان: إصابة جندي إسرائيلي في اشتباك من مسافة قريبة مع «حزب الله»

مركبة عسكرية إسرائيلية تجري دورية على طول الطريق الشمالي في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية إسرائيلية تجري دورية على طول الطريق الشمالي في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتلي «حزب الله» في جنوب لبنان ليل الجمعة - السبت، وذلك رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال في بيان: «أصيب عنصر في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان ليلاً (بين الجمعة والسبت)»، موضحاً لوكالة الصحافة الفرنسية أن الجندي «أصيب خلال اشتباك مسافة قريبة مع إرهابيين» في المنطقة.

واعتبر لبنان، أمس الجمعة، أن التفجيرات «الضخمة» التي نفّذتها القوات الإسرائيلية في محيط منطقة قلعة الشقيف التاريخية في جنوب لبنان، وأفادت بأنها هدفت إلى تدمير أنفاق لـ«حزب الله»، تشكّل «تهديداً مباشراً» لتنفيذ اتفاق الإطار الموقع في يونيو (حزيران) بين البلدين.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أمس، أن القوات الإسرائيلية نفّذت «تفجيرات ضخمة جداً منتصف الليل» خصوصاً في «منطقة قلعة الشقيف» التاريخية التي صنفتها منظمة اليونسكو تراثاً عالمياً «مهدداً بالخطر».

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، حسب بيان وزعته الرئاسة، الجمعة، إن «تفجيرات الشقيف تشكّل تصعيداً بالغ الخطورة وانتهاكاً فاضحاً للالتزامات القائمة، كما تمثل تهديداً مباشراً للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار، والذي التزم لبنان بتنفيذ موجباته».

ويُفترض بموجب هذا الاتفاق الذي وقعه البلدان بوساطة أميركية في 26 يونيو أن ينتشر الجيش اللبناني في «مناطق تجريبية» بعد انسحاب إسرائيل منها، ويعمل على نزع سلاح الحزب الموالي لإيران فيها، وحظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكّل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى.

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