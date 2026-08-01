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العالم العربي المشرق العربي

تفجيرات إسرائيل «تهز» الجنوب اللبناني

بيروت تسعى لترجمة ضمانات واشنطن في مفاوضات روما

تغطي سحب كثيفة من الغبار تلال أرنون والشقيف المحيطة بقلعة الشقيف (بوفور) كما تبدو من مرجعيون جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تغطي سحب كثيفة من الغبار تلال أرنون والشقيف المحيطة بقلعة الشقيف (بوفور) كما تبدو من مرجعيون جنوب لبنان (أ.ف.ب)
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تفجيرات إسرائيل «تهز» الجنوب اللبناني

تغطي سحب كثيفة من الغبار تلال أرنون والشقيف المحيطة بقلعة الشقيف (بوفور) كما تبدو من مرجعيون جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تغطي سحب كثيفة من الغبار تلال أرنون والشقيف المحيطة بقلعة الشقيف (بوفور) كما تبدو من مرجعيون جنوب لبنان (أ.ف.ب)

هزّت تفجيرات إسرائيل أرض جنوب لبنان عشية استئناف المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في روما، بعدما نفذت واحدة من أضخم عمليات التفجير منذ وقف إطلاق النار، مستخدمة نحو 700 طن من المتفجرات لتدمير أنفاق في محيط قلعة الشقيف، ما أحدث هزات سُمعت في مناطق واسعة.

واعتبر الرئيس جوزيف عون أن التفجيرات تمثل تصعيداً بالغ الخطورة وانتهاكاً للالتزامات القائمة، وتهدد مسار «اتفاق الإطار».

في المقابل، يتوجه الوفد اللبناني إلى الجولة السابعة من المفاوضات مع إسرائيل في روما بين 4 و6 أغسطس (آب)، مطالباً بترجمة الضمانات الأميركية إلى خطوات عملية تشمل تثبيت وقف الأعمال العدائية وتوسيع المناطق التجريبية لتضم بلدات إضافية، وتشكيل آلية تحقق لمواكبة انتشار الجيش اللبناني، في ظل رهان بيروت على دور واشنطن في كبح التصعيد الإسرائيلي ودفع تنفيذ اتفاق الإطار.

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تغطي سحب كثيفة من الغبار تلال أرنون والشقيف المحيطة بقلعة الشقيف (بوفور) كما تبدو من مرجعيون جنوب لبنان (أ.ف.ب)

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