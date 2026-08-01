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العالم العربي المشرق العربي

أزمة مالية خانقة تخيم على العراق

تعثر صرف الرواتب في موعدها

علي الزيدي القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي (واع)
علي الزيدي القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي (واع)
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أزمة مالية خانقة تخيم على العراق

علي الزيدي القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي (واع)
علي الزيدي القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي (واع)

تضغط أزمة خانقة على الخزينة العامة في العراق، بلغت حد تعثر الحكومة في صرف رواتب موظفيها في مواعيدها الشهرية.

وقال الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي، في تصريحات متلفزة، أمس (الجمعة)، إن الحكومة قد تلجأ إلى الاقتراض الداخلي والخارجي إذا استمر إغلاق هرمز.

وجاء الإقرار الرسمي بوجود الأزمة بعدما تأخر الإعلان المعتاد عن إطلاق تمويل الرواتب الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة لدى العراقيين، خصوصاً في ظل تصاعد الحديث عن ملفات فساد بمليارات الدولارات.

وقال وزير الصحة عبد الحسين الموسوي، في تصريح متلفز: «ليس هناك مال». مضيفاً أن رئيس الوزراء «حائر كيف يؤمن الرواتب الشهرية».

من جانبه، دعا النائب السابق ظافر العاني الأطراف العراقية المقربة من إيران إلى «السعي لدى طهران لاستثناء شحنات النفط العراقية من أي قيود على المرور عبر هرمز».

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