سوبوسلاي يتجنب الحديث عن أزمة شارة القيادة في ليفربول

تسببت شارة القيادة في أزمة حادة بين دومينيك سوبوسلاي نجم ليفربول الإنجليزي وزميلَيه في الفريق كورتيس جونز وكوستاس تسيميكاس، وذلك بعد الفوز 1 / صفر على ريكسهام في مباراة ودية، مساء الخميس الماضي.

وأظهرت اللقطات وجود مشادة كلامية حادة بين المجري سوبوسلاي والإنجليزي جونز، وتلويح بالأيدي، واستمر الأمر بينهما حتى خلع اليوناني تسيميكاس شارة القيادة التي كان يرتديها وألقاها على أرض الملعب.

وذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية أن سوبوسلاي بعد استبداله في الدقيقة 75، سلّم شارة القيادة إلى تسيميكاس، الذي سبق أن ارتداها في الفوز 4 / 2 على سندرلاند ودياً يوم السبت الماضي بعد إصابة جو غوميز.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن سوبوسلاي يتطلع ليكون نائباً لقائد ليفربول، وعليه أن يتوقع الضجة المثارة حول رد فعله.

وتابعت أن منح شارة قيادة ليفربول إلى تسيميكاس كان قراراً غريباً؛ لأنه قضى الموسم الماضي معاراً إلى روما الإيطالي، وقبلها كان مجرد لاعب احتياطي في الفريق الإنجليزي على مدار خمس سنوات.

وفي الوقت نفسه، لا يعد كورتيس جونز ركيزة أساسية، وهناك شكوك حول استمراره مع ليفربول في ظل ارتباط اسمه بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي هذا الصيف مقابل 35 مليون يورو، في حين تشترط إدارة النادي الإنجليزي 40 مليون يورو للاستغناء عنه.

وبسؤاله عن الواقعة في مؤتمر صحافي قبل آخر مباريات ليفربول الودية في الولايات المتحدة أمام ليدز يونايتد، الأحد، تهرب اللاعب المجري من الإجابة.

وقال سوبوسلاي: «لقد رحل عن ليفربول عدد من اللاعبين، قد لا نكون الأكبر سناً، ولكننا موجودون في الفريق منذ فترة طويلة»، مضيفاً: «نحن جميعاً في قارب واحد، ونتطلع للأفضل لنا ولنادينا»، في إشارة غير مباشرة لزميله كورتيس جونز.

وأضاف: «ملتزمون بكل ما سيقوله قائدنا فيرجيل فان دايك، وكذلك مدرب الفريق، وأنا هنا أتحدث باسم الجميع؛ لأننا بصدد بداية مشروع مختلف مع مدرب جديد، بعدما تغير جلد الفريق، ونعلم أن التغيير لن يحدث سريعاً في غضون أشهر قليلة، لكن أتوقع أننا سننجح على المدى البعيد».

وتُوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في 2025، لكنه تراجع للمركز الخامس في الموسم الماضي، وودّع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويستعد الفريق الإنجليزي لعهد جديد بعد رحيل نجمَيه محمد صلاح وأندرو روبرتسون، وقدوم المدرب الإسباني أندوني إيراولا ليتولى المهمة خلفاً للهولندي آرني سلوت الذي أقيل من منصبه.