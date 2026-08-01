حمزة عبد الكريم «نسخة صلاح» التي تتألق بقميص برشلونة

افتتح المهاجم المصري الواعد حمزة عبد الكريم رصيده مع الفريق الأول لبرشلونة بتسجيله هدفين في مباراة ودية، مساء الجمعة.

ويحلم حمزة البالغ من العمر 18 عاماً الذي ظهر في قائمة منتخب بلاده في كأس العالم بالسير على خطى مواطنه محمد صلاح الذي حقق مسيرة ناجحة ولامعة.

ويعيش المهاجم المصري لحظات سعيدة، هذا الصيف، حيث يلعب مع الفريق الأول لبرشلونة، وشارك في كأس العالم، وقام النادي الكاتالوني بشرائه نهائياً بعدما انضم معاراً من الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليوقع عقداً مع برشلونة حتى صيف 2029.

وسجل حمزة عبد الكريم هدفين في تعادل برشلونة ودياً مع برمنغهام سيتي بنتيجة 2 - 2 قبل أن يفوز الفريق الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 2، مساء الجمعة.

وخلال إعارته الموسم الماضي، خاض المهاجم المصري 11 مباراة مع فريق الشباب ببرشلونة تحت 19 عاماً، سجل خلالها 6 أهداف، ليسهم في فوز فريقه ببطولة الدوري.

يلقب حمزة عبد الكريم بـ«صلاح الجديد»، ويعد من أبرز اللاعبين الواعدين في أفريقيا، ويقارن بصلاح الذي لعب بجواره في كأس العالم بسبب بصمته في الارتقاء بسمعة الكرة المصرية وليس لأسلوب لعبه.

وذكرت شبكة «راديو مونت كارلو» الفرنسية في تقرير لها أن حمزة عبد الكريم ارتدى الرقم 9 في برشلونة، ولديه قدرات مميزة في أداء مهام رأس الحربة، حيث يجيد الرجوع للخلف للمشاركة في بناء الهجمات، ويتميز أيضاً بالحسم في الثلث الهجومي، ليقنع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لضمه للقائمة التي خاضت كأس العالم، رغم أنه لم يسبق له اللعب في المنتخب الأول.

شارك عبد الكريم بديلاً لدقائق قليلة في 4 مباريات بكأس العالم، وسنحت له فرصة اللعب بجوار محمد صلاح.

وقال المهاجم الشاب على هامش مشاركته في مونديال 2026: «صلاح يساعدني بشكل مذهل منذ اليوم الأول لي مع الفريق، فهو ينقل خبراته الواسعة لنا باستمرار، وأحاول التعلم منه قدر الإمكان، فهو حقق مسيرة أسطورية، واللعب بجواره حلم تحقق».

من جانبها ذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن المهاجم المصري يتسم أيضاً بالالتزام الشديد منذ انضمامه إلى برشلونة.

وأشاد هانزي فليك مدرب برشلونة بالمهاجم المصري بعد ودية الجمعة، قائلاً: «حمزة لديه إمكانات مميزة للغاية مثل باقي اللاعبين الشباب، ولكن الأهم أن يثبتوا قدراتهم في أرض الملعب، فالعمل مع العناصر الشابة أمر ممتع بالنسبة لي».

وعلق حمزة على تسجيله هدفين في ودية برمنغهام: «إنه شعور رائع ومختلف».

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أن المهاجم المصري الشاب استغنى عن عطلته الصيفية ليشارك في وديات برشلونة للموسم الجديد، وذلك تزامناً مع سعي النادي الكاتالوني لتعزيز هجومه بضم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، ولكن يبدو حمزة عبد الكريم خياراً مقنعاً.

وأشارت إلى أن عبد الكريم سيشارك في مزيد من المباريات الودية لبرشلونة لإثبات جدارته قبل انطلاقة الفريق في الموسم الجديد بمواجهة إلتشي يوم 23 أغسطس (آب) في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني.