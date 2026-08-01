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الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد الإيطالي يعلن المدن المرشحة لاستضافة «يورو 2032»

ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو مرشح لاستضافة «يورو 2032» (نادي يوفنتوس)
ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو مرشح لاستضافة «يورو 2032» (نادي يوفنتوس)
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الاتحاد الإيطالي يعلن المدن المرشحة لاستضافة «يورو 2032»

ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو مرشح لاستضافة «يورو 2032» (نادي يوفنتوس)
ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو مرشح لاستضافة «يورو 2032» (نادي يوفنتوس)

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قائمة المدن المرشحة لاستضافة مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2032)، التي تستضيفها إيطاليا، بالاشتراك مع تركيا، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم ملفات الترشح.

وكان يوم 31 يوليو (تموز) الماضي، الموعد النهائي أمام المدن الراغبة في الاستضافة لتقديم الوثائق المطلوبة، من أجل الحفاظ على أهليتها لاستضافة مباريات البطولة.

وضمت القائمة 13 مدينة هي: باري وبولونيا وكالياري وفلورنسا وجنوا وليتشي وميلانو ونابولي وباليرمو وروما وساليرنو وتورينو وفيرونا، فيما تشمل ملفات الترشح 16 ملعباً سيتم تقييمها خلال المرحلة المقبلة.

وسيبدأ الاتحاد الإيطالي الآن مراجعة ملفات المدن المرشحة، قبل إعداد القائمة النهائية التي سترسل إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بحلول الموعد النهائي المحدد في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

ومنح «يويفا» حق الاستضافة المشتركة لبطولة «يورو 2032»، إلى إيطاليا وتركيا على أن يحدد لاحقاً الملاعب والمدن التي ستستضيف مباريات البطولة في كل من البلدين.

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الرياضة كرة القدم كأس أوروبا إيطاليا

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