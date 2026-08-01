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الرياضة رياضة عالمية

نفاد تذاكر المباراة الأولى لزيدان مدرباً لمنتخب فرنسا

ترقب لأولى مباريات «الديوك» تحت قيادة زين الدين زيدان (د.ب.أ)
ترقب لأولى مباريات «الديوك» تحت قيادة زين الدين زيدان (د.ب.أ)
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نفاد تذاكر المباراة الأولى لزيدان مدرباً لمنتخب فرنسا

ترقب لأولى مباريات «الديوك» تحت قيادة زين الدين زيدان (د.ب.أ)
ترقب لأولى مباريات «الديوك» تحت قيادة زين الدين زيدان (د.ب.أ)

ستكون المباراة الأولى لزين الدين زيدان مديراً فنياً للمنتخب الفرنسي في بلاده حدثاً كبيراً مكتظاً بالجماهير، وذلك بعد تعيينه في المنصب، حيث سيواجه نظيره الإيطالي في دوري الأمم الأوروبية.

وذكرت إذاعة «مونت كارلو» في موقعها الإلكتروني أن تذاكر المباراة أمام إيطاليا، والتي ستُقام في ملعب «دو فرانس» يوم الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) والبالغ عددها 80 ألف تذكرة قد نفدت.

وشهدت تذاكر المباراة إقبالاً جماهيرياً كبيراً بعد فتحها الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة، حيث نفدت في أقل من 24 ساعة، وذلك وفق ما أعلنه المنتخب الفرنسي عبر حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال جان بابتيست مونتارنييه، رئيس رابطة جماهير المنتخب الفرنسي لـ«مونت كارلو»: «نشهد حماساً كبيراً بعد نهاية البطولات الكبرى، لكن هذه المرة التأثير واضح للجميع؛ بسبب زيدان، لأنَّ الجميع يريد الذهاب للملعب لرؤية المدرب الجديد، الذي يُعدُّ رمزاً للكرة في بلادنا».

وكان المنتخب الفرنسي قد حصل على المركز الرابع في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك بعدما خسر في قبل النهائي صفر - 2 أمام إسبانيا، و4 - 6 أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

ورحل ديدييه ديشان عن منصب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ليتولى زيدان المسؤولية، حيث تمَّ تعيينه يوم 28 يوليو (تموز) الماضي.

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