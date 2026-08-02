كير يتوج أسبوعين استثنائيين بذهبية ألعاب الكومنولث على أرضه

حقق العداء الاسكوتلندي جوش كير فوزاً ساحقاً في سباق الميل للرجال ضمن دورة ألعاب الكومنولث أمام جماهيره في ​غلاسكو أمس السبت، مسجلاً زمناً قدره ثلاث دقائق و54.12 ثانية. وأنهى كير السباق متقدماً بفارق مريح على كل من الأسترالي كاميرون مايرز الذي سجل زمناً قدره ثلاث دقائق و55.26 ثانية والكيني تيموثي شيرويوت الذي سجل زمناً قدره ثلاث دقائق و55.41 ثانية، وابتسم حامل الرقم القياسي ‌العالمي وأشار إلى ‌الجماهير وهو يعبر خط ​النهاية.

وقال ‌كير: «كان ⁠هناك ​بعض العدائين ⁠الرائعين بجانبي، لذا كان من المتوقع أن تظهر ثغرة للعبور من خلالها بمجرد أن يبدأ الجميع في التحرك قليلاً». وأضاف: «كان الأمر يتعلق فقط بالتحلي بالصبر، وعدم الذعر، ومعرفة أنه سيكون هناك مساحة متاحة خلال آخر 200 متر. كان عليّ ⁠فقط أن أتمهل وأشق طريقي عبر المجموعة ‌قليلاً. هذه هي ‌طبيعة السباق».

وهتف الجمهور المحلي لكير ​بحرارة لدعمه حتى ‌فوزه في استاد سكوتستون، حيث كان يتسابق منذ ‌طفولته.

وتأتي ميدالية كير بعد أسبوعين فقط من تحطيمه الرقم القياسي العالمي في سباق الميل، الذي كان صامداً منذ 27 عاماً، بزمن قدره ثلاث دقائق و42.66 ثانية ‌في منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى في لندن، محطماً الرقم القياسي الذي ⁠سجله ⁠هشام القروج منذ فترة طويلة بفارق 0.47 ثانية.

وقال اللاعب (28 عاماً): «إن الحصول على بعض الوقت للاستمتاع بذلك في آخر 100 متر هو تجربة لا تنسى بالنسبة لي». وأضاف: «إن تحقيق ذلك أمام الجماهير المحلية هو كل ما أريده. كانا أسبوعين رائعين، وأنا سعيد لأنني تمكنت من تقديم أداء جيد في الأيام المهمة».

وأضيف سباق الميل إلى دورة ألعاب الكومنولث الحالية بعد غياب دام 60 ​عاماً، إذ تعود آخر مرة أدرج فيها هذا السباق في برنامج البطولة إلى عام 1966.