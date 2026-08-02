ظهور أول لميسي مع إنتر ميامي بعد مونديال 2026

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس)، السبت، بعد مشاركته في مونديال 2026، حيث دخل بديلاً في الشوط الثاني خلال تعادل فريقه إنتر ميامي مع كولومبوس كرو 2-2.

وبعد أسبوعين من خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم الذي استضافته أميركا الشمالية، عاد ميسي إلى الملاعب، ودخل المباراة في الدقيقة 53 وسط ترحيب كبير من جماهير ملعب «نو ستاديوم» في ميامي.

لكن اللاعب المتوّج باللقب المونديالي عام 2022 في قطر، لم يتمكن من الاحتفال بعودته بهدف واكتفى بالتسديد مرتين خارج المرمى.

وافتتح الأوروغواياني لويس سواريس التسجيل لإنتر ميامي في الدقيقة 16، محرزاً هدفه السابع في آخر أربع مباريات.

وأدرك كولومبوس التعادل 1-1 في الدقيقة 34 بعد هدف عكسي سجله لاعب وسط ميامي البرازيلي كازيميرو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق.

وعاد سواريز ليلعب دور الممرر الحاسم، ممهداً الطريق أمام اليوناني نواه ألين ليمنح ميامي التقدم 2-1 برأسية قبل نهاية الشوط الأول.

لكن لاعب الوسط الإسباني برايس منديس الذي خاض مباراته الأولى مع كولومبوس بعد انتقاله من ريال سوسييداد، سجل هدف التعادل الثاني من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 84.

وأوقف التعادل سلسلة انتصارات إنتر ميامي التي بلغت ست مباريات متتالية، لكنه حافظ على المركز الثاني في المنطقة الشرقية خلف ناشفيل الذي تعادل بدوره مع دي سي يونايتد 2-2.

وفي المنطقة الغربية، بقي لوس أنجليس إف سي وفانكوفر وايتكابس متساويين في الصدارة بعدما تعادلا 1-1 على ملعب «بي سي بلايس» في فانكوفر.

وواصل الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين تألقه منذ استئناف الدوري الأميركي بعد كأس العالم، رافعاً رصيده إلى أربعة أهداف في أربع مباريات عندما منح لوس أنجليس التقدم في الدقيقة 37. لكن النجم الألماني توماس مولر أدرك التعادل لفانكوفر من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

وكان سون نجم توتنهام الإنجليزي السابق، قد تحمّل جانباً كبيراً من الانتقادات عقب إخفاق كوريا الجنوبية في بلوغ الأدوار الإقصائية لمونديال هذا العام، كما نال الأربعاء جائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم بالدوري الأميركي.