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الرياضة رياضة عالمية

فينتشيتش حَكَم نهائي «المونديال» يكشف تفاصيل حواره مع ميسي

سلافكو فينتشيتش (أ.ف.ب)
سلافكو فينتشيتش (أ.ف.ب)
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فينتشيتش حَكَم نهائي «المونديال» يكشف تفاصيل حواره مع ميسي

سلافكو فينتشيتش (أ.ف.ب)
سلافكو فينتشيتش (أ.ف.ب)

انتهت بطولة «كأس العالم 2026» بفوز إسبانيا بطريقة مذهلة، ومع ذلك وُجهت تساؤلات حول عدد من الشخصيات الرئيسية في المباراة النهائية؛ لأسباب مختلفة، كان من بينهم الحَكَم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، الذي أدار المباراة. وقد أجرى الحَكم، الذي عاد مؤخراً إلى بلاده، مقابلة مع صحيفة «سبورت» السلوفينية، بعد أيام من إعلانه اعتزاله.

وسُئل الحَكم عن حديثه مع ميسي، خلال المباراة، فأجاب: «سأترك هذا الحديث للملعب، لكن يمكنني القول إن ميسي تصرّف بروح رياضية»؛ وذلك لتبديد أي شكوك قد تكون لدى البعض حول ما دار بينه وبين النجم الأرجنتيني.

وبالنسبة للحَكم السلوفيني، كان اختياره من قِبل «فيفا» بمثابة حُلم تحقق، حيث قال: «في البداية كانت صدمة، ثم شعرت بالفخر بطاقم التحكيم لدينا، الذي سيمثل سلوفينيا على هذا المسرح المهم، في أكبر حدث رياضي في العالم، كما شعرت بالفخر بالاتحاد السلوفيني لكرة القدم وهيئة التحكيم».

وأضاف، وفق ما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية: «كنت أعلم أنها مسؤولية كبيرة. كان علينا أن نكون جديرين بهذه الثقة، وأن نختتم المباراة بنجاح».

وعلق سلافكو على أدائه وزملائه في النهائي حيث قال: «لقد شكلت مباراة كأس العالم هذه ضغطاً هائلاً على طاقم التحكيم؛ نظراً لأهمية المواجهة بين قوتين كرويتين عالميتين، تختزل مسيرة التحكيم بأكملها في مباراة واحدة، المسؤولية هائلة، على الرغم من أنني أعتقد أن استراتيجيتنا كانت صحيحة».

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كرة القدم ميسي رياضة أميركا

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