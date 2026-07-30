عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

أندية البريميرليغ توافق على مقترح شراكة استراتيجية جديدة باستثمارات ضخمة

أندية البريميرليغ توافق على مقترح شراكة استراتيجية جديدة باستثمارات ضخمة (شعار البريميرليغ)
أندية البريميرليغ توافق على مقترح شراكة استراتيجية جديدة باستثمارات ضخمة (شعار البريميرليغ)
TT
TT

أندية البريميرليغ توافق على مقترح شراكة استراتيجية جديدة باستثمارات ضخمة

أندية البريميرليغ توافق على مقترح شراكة استراتيجية جديدة باستثمارات ضخمة (شعار البريميرليغ)
أندية البريميرليغ توافق على مقترح شراكة استراتيجية جديدة باستثمارات ضخمة (شعار البريميرليغ)

أكّدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن أنديتها العشرين صوّتت بالإجماع على الموافقة على مقترح «شراكة استراتيجية جديدة»، سيطرح على رابطة الدوري للتصويت عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولم يحدد مبلغ للاتفاقية، التي من المقرر أن تمتد لـ10 سنوات، حيث حرص الطرفان على عدم مناقشة الموضوع علناً. وذكرت قناة «سكاي نيوز»، يوم السبت، أن المبلغ يبلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني. ولم تؤكد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الرقم أو تنفيه. وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن المقترح ممول بالكامل، ومن المتوقع أن يتم تمويله من خلال رسوم الانتقالات.

وقالت الرابطة، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «لدى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التزامات تمويلية طويلة الأجل لاستثمار مبلغ قياسي قدره 1.6 مليار جنيه إسترليني كل 3 سنوات في تطوير اللعبة والمجتمعات المحلية».

وأضافت: «تلتزم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بإيجاد حلّ يقوده قطاع كرة القدم، وتتطلع إلى مواصلة المناقشات مع الرابطة بشأن تطوير هذا المقترح».

مواضيع
كرة القدم رياضة الدوري الإنجليزي بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

غوميز لاعب ليفربول يغيب عن بداية الدوري الإنجليزي بسبب إصابة عضلية

رياضة عالمية جو غوميز (رويترز)

غوميز لاعب ليفربول يغيب عن بداية الدوري الإنجليزي بسبب إصابة عضلية

قال أندوني إيراولا مدرب ليفربول اليوم الخميس ​إنه من المتوقع غياب المدافع جو غوميز عن بداية مشوار الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية أعضاء «اتحاد كونكاكاف» يرفضون بالإجماع مقترحات «فيفا» (شعار الاتحاد)
رياضة عالمية

أعضاء «اتحاد كونكاكاف» يرفضون بالإجماع مقترحات «فيفا»

رفضت الاتحادات الـ41 الأعضاء في اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف»، بالإجماع، خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية جون ستونز (نادي إنتر ميلان)
رياضة عالمية

ستونز إلى «إنتر» بعد مسيرة طويلة مع «مانشستر سيتي»

وقّع المدافع الإنجليزي جون ستونز عقداً لمدة موسمين مع «إنتر ميلان»، بعد مسيرة امتدت 10 مواسم مع «مانشستر سيتي» الإنجليزي أحرز خلالها 19 لقباً.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
رياضة عالمية أليساندرو ألتوبيلي (رويترز)
رياضة عالمية

ألتوبيلي ينتقد عودة مانشيني لتدريب إيطاليا

أثار قرار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إعادة المدرب روبرتو مانشيني لقيادة المنتخب الأزرق رد فعل حاداً من أحد أبطالها الفائزين بكأس العالم.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية فوزينيا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

فوزينيا حارس الرأس الأخضر يروّج لفيلم «سبايدرمان» بعد التألق في المونديال

برز اسم فوزينيا خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 حيث نال حارس مرمى الرأس الأخضر (40 عاماً) إشادة واسعة لأدائه المميز على أرض الملعب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)