أندية البريميرليغ توافق على مقترح شراكة استراتيجية جديدة باستثمارات ضخمة

أكّدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن أنديتها العشرين صوّتت بالإجماع على الموافقة على مقترح «شراكة استراتيجية جديدة»، سيطرح على رابطة الدوري للتصويت عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولم يحدد مبلغ للاتفاقية، التي من المقرر أن تمتد لـ10 سنوات، حيث حرص الطرفان على عدم مناقشة الموضوع علناً. وذكرت قناة «سكاي نيوز»، يوم السبت، أن المبلغ يبلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني. ولم تؤكد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الرقم أو تنفيه. وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن المقترح ممول بالكامل، ومن المتوقع أن يتم تمويله من خلال رسوم الانتقالات.

وقالت الرابطة، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «لدى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التزامات تمويلية طويلة الأجل لاستثمار مبلغ قياسي قدره 1.6 مليار جنيه إسترليني كل 3 سنوات في تطوير اللعبة والمجتمعات المحلية».

وأضافت: «تلتزم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بإيجاد حلّ يقوده قطاع كرة القدم، وتتطلع إلى مواصلة المناقشات مع الرابطة بشأن تطوير هذا المقترح».