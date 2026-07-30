إنجازات باهرة لنجوم سان جيرمان في كأس العالم

حقق باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا حضوراً لافتاً في بطولة كأس العالم 2026 بأميركا الشمالية، مستمراً في تألقه القاري، ومتصدراً قائمة أبرز أندية العالم تقديماً للاعبين المؤثرين في المونديال. توج فابيان رويز بلقب كأس العالم مع منتخب إسبانيا ليمنح سان جيرمان بطلاً عالمياً جديداً في صفوفه، بينما يستعد الفريق للدفاع عن لقبه في كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال) بعد أن حصد اللقب في 2025.

ولم تقتصر إنجازات لاعبي المارد الفرنسي في مونديال 2026 عند هذا الحد، إذ سجل السنغالي إبراهيم مباي هدفاً في شباك فرنسا بعمر 18 عاماً و143 يوماً، ليصبح أصغر لاعب أفريقي يسجل هدفاً في تاريخ كأس العالم، وليأتي مباشرة خلف قائمة أصغر ثلاثة هدافين في تاريخ البطولة. كما شارك 16 لاعباً من باريس سان جيرمان في المونديال، ليحل النادي في المركز الثالث بين أكثر الأندية تمثيلاً في البطولة خلف مانشستر سيتي صاحب 19 لاعباً، وبايرن ميونيخ صاحب 17 لاعباً.

ونجح لاعبو سان جيرمان في تسجيل 15 هدفاً خلال المونديال، ليأتوا في المركز الثاني خلف لاعبي ريال مدريد الذين سجلوا 22 هدفاً. كما نجح 8 لاعبين مختلفين من سان جيرمان في هز الشباك، وهم عثمان ديمبيلي، وبرادلي باركولا، وديزيري دوي، وأشرف حكيمي، وجواو نيفيز، ونونو مينديز، وإبراهيم مباي، وفابيان رويز، ليحطم النادي الرقم القياسي كأكثر نادٍ يسجل له عدد مختلف من اللاعبين في بطولة واحدة، متجاوزاً برشلونة في 2018، وبايرن ميونيخ في 2014 بسبعة لاعبين لكل منهما.

وقدم لاعبو باريس سان جيرمان سبع تمريرات حاسمة، ويساهم انضمام لي كانغ إن إلى قائمة المساهمين في وصول عدد لاعبي الفريق المؤثرين هجومياً إلى تسعة لاعبين، حسبما ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). كذلك سجل عثمان ديمبيلي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2025 ستة أهداف في البطولة، من بينها ثاني أسرع هاتريك في التاريخ في شباك النرويج، إلى جانب تقديم تمريرتين حاسمتين، ليصبح ثالث أكثر اللاعبين المساهمين في الأهداف بالبطولة خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، علماً بأن مبابي هو اللاعب السابق الوحيد للفريق الذي سجل الهاتريك في كأس العالم سابقاً في نهائي 2022.

أصبح فابيان رويز ثالث لاعب على التوالي من باريس سان جيرمان يتوج بكأس العالم بعد كيليان مبابي رفقة ألفونس أريولا، وبريسنيل كيمبيمبي عام 2018، وليونيل ميسي عام 2022. بات فابيان رويز أول لاعب من باريس سان جيرمان يخوض نهائي كأس الأمم الأوروبية، ونهائي كأس العالم، كما أصبح اللاعب الثالث عشر في التاريخ الذي يجمع بين لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم في موسم واحد، حيث خاض مبارياته الـ50 مع إسبانيا، ومتماً مشاركته دون أي خسارة مع المنتخب. يمتلك رويز سجلاً مدججاً بالألقاب يشمل كأس الأمم الأوروبية 2024، وكأس العالم 2026 مع إسبانيا، إلى جانب لقبي دوري أبطال أوروبا عامي 2025 و2026، وأربعة ألقاب في الدوري الفرنسي، ولقبين في كأس فرنسا، وثلاثة ألقاب في كأس الأبطال الفرنسي، بالإضافة إلى كأس القارات للأندية.